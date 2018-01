Gol di Cutrone da annullare per fallo di mano/ Video Milan Lazio: irregolare, ha colpito di braccio e la VAR?

Gol di Cutrone da annullare per fallo di mano: video Milan-Lazio (2-1), irregolare il vantaggio rossonero per un colpo di gomito. La Var resta spenta, nessuno si è accorto di nulla

28 gennaio 2018 Niccolò Magnani

Gol di Cutrone irregolare (Twitter)

Un colpo di testa in tuffo e girata da incorniciare sotto i suoi tifosi: Patrick Cutrone porta in vantaggio il Milan in casa contro la Lazio con un gol bellissimo. C’è però un “ma”: già, se si vedono bene le immagini quel tuffo incredibile in realtà un colpo di gomito! Confusione pazzesca e amnesia degli arbitri che non vedono un gol diremmo palesemente irregolare, ma solo perché abbiamo avuto il tempo di guardare le immagini da tutte le angolature dopo il gol assegnato al bomber milanista. In un primo momento sembra tutto regolare, come potete osservare dal primo video che vi abbiamo selezionato qui sotto: arbitro convalida, guardalinee non ha nulla da dire, i milanisti festeggiano e i laziali si arrabbiano per la mancata copertura difensiva in area piccola e per l’errore di mancata uscita di Strakosha. Poi però, vedendo le immagini andate in onda su Premium Sport - con la telecamera da dietro la porta - si vede chiaramente il tocco di gomito del bomber azzurro, anche se nessuno in campo se n’è accorto.

Vantaggio Milan con gol di mano. Da annullare e ammonizione per Cutrone. pic.twitter.com/L85iL22hxu — Alessio Buzzanca® (@AlessioBuzzanca) 28 gennaio 2018

NESSUNO HA VISTO, VAR SPENTA?

Poco dopo la Lazio aveva anche trovato il pareggio immediato con Marusic dopo ottimo dribbling su Antonelli, ma nel finale del primo tempo un’azione spettacolare dei rossoneri che coinvolge Bonaventura, Cutrone, Calhanoglu e Biglia, porta Calabria ad effettuare un cross al bacio per la testa del Jack milanista. Di fatto si decide lì la gara appena conclusa con il risultato di 2-1, ma le polemiche sono appena cominciate: i tifosi biancocelesti lamentano un nuovo episodio dubbio contro di loro dopo il recente passato non propriamente “amico” con la Var e le correzioni arbitrali. Proprio il servizio di assistenza dell’arbitro fallisce in questo caso per non essersi accorta del gol di mano segnato da Cutrone in tuffo (il quale potrebbe anche non essersene accorto visto che nel concitato tuffo in mezzo all’area si è rialzato neanche capendo bene come l’avesse presa). Resta “spenta” la Var, ingannata come tutti in campo dalla torsione di Cutrone in senso naturale.

