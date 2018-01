Infortunio Schick/ Roma news, il ceco si ferma: a rischio la partita contro la Sampdoria

Infortunio Schick, Roma news: l'attaccante ceco si è fermato in allenamento e rischia di saltare la partita di campionato contro la Sampdoria, da valutare le condizioni in queste ore

28 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Patrik Schick, attaccante della Roma (Foto LaPresse)

Patrik Schick potrebbe saltare Roma Sampdoria. E’ questa la notizia che scuote le ore precedenti la partita di Serie A, che arriva a soli quattro giorni dalla sfida di andata che le due squadre hanno giocato mercoledì (recuperando un turno che era previsto per metà settembre): come si apprende dalle fonti vicine alla squadra giallorossa, l’attaccante ceco ha avuto un problema fisico nel corso dell’allenamento di ieri. Questa mattina durante la rifinitura ha accusato ancora dolore, e dunque la sua presenza per questa sera allo stadio Olimpico rimane in dubbio. Non c’è pace per Eusebio Di Francesco: il tecnico della Roma ha recuperato i tre infortunati di lusso – Diego Perotti, Stephan El Shaarawy e Daniele De Rossi – ma rischia ora di perdere un attaccante che stava iniziando a ingranare. L’infortunio di Schick è comunque una tegola, anche guardando alla partita imminente contro la Sampdoria: Perotti ed El Shaarawy sono nella lista dei convocati, ma non è chiaro in che condizioni siano e potrebbero essere stati chiamati per fare numero. Verosimilmente qualche minuto nelle gambe ce l’hanno, ma resta da capire quanti: dunque, Di Francesco in assenza di Schick potrebbe comunque iniziare con Gerson e Cengiz Under come esterni del tridente, cioè la stessa composizione dell’attacco che si era visto mercoledì sera a Marassi. Per quanto riguarda Schick, si deciderà nel pomeriggio: potrebbe andare in panchina, difficilmente sarà schierato titolare.

IL PERCORSO DI SCHICK

Quest’anno Schick ha giocato poco: la sua prima apparizione in campionato risale al 16 settembre, terza giornata e cameo di 15 minuti contro il Verona. Il ceco si è poi fermato, saltando le quattro partite seguenti e tornando per tre panchine consecutive – senza mai entrare in campo – prima di un altro problema muscolare. Di fatto il ceco è regolarmente convocato soltanto da fine novembre: la prima partita da titolare è quella contro il Chievo del 10 dicembre, quando è rimasto in campo per tutti i 90 minuti replicando contro il Cagliari sei giorni più tardi. Poi solo panchine, ma avendo sempre la possibilità di entrare e dire la sua; in mezzo a queste gare di Serie A Schick ha anche giocato in Coppa Italia contro il Torino, ed è stato in quell’occasione che ha segnato quello che è il suo primo e unico gol con la maglia della Roma. Ricordiamo che lo scorso anno Schick aveva disputato un ottimo campionato proprio con la maglia della Sampdoria: 11 gol in campionato e 2 in Coppa Italia, con la particolarità di segnare praticamente sempre nel secondo tempo. Vedremo dunque se oggi sarà regolarmente in campo per la partita contro la sua ex squadra (sarebbe la seconda nel giro di quattro giorni) oppure no.

