Inter, è crisi/ Spalletti e rosa sotto processo, i numeri: 9 gare senza vittorie, non accadeva da marzo 2012

Inter, è crisi: Spalletti e squadra sotto processo. 9 partite senza vittorie, non accadeva da marzo 2012. Le ultime notizie sui nerazzurri dopo il pareggio con la Spal

28 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Crisi Inter - Luciano Spalletti (Foto: LaPresse)

Che fine ha fato l'Inter? C'era una volta una squadra che aveva numeri da scudetto, diventati negli ultimi due mesi quasi da zona retrocessione. La squadra di Luciano Spalletti non vince da nove partite, se consideriamo tutte le competizioni. Una striscia negativa che non si vedeva addirittura da marzo 2012, anno in cui l'Inter venne allenata da tre tecnici diversi, cioè Gasperini, Ranieri e Stramaccioni. Si è capovolto il mondo dopo la goleada al Chievo del 3 dicembre scorso. Quella “manita” sembrava aver consacrato l'Inter come squadra al vertice, invece è stato l'inizio della fine. La crisi nerazzurra parte dall'attacco: Icardi nelle ultime sette partite in Serie A ha segnato solo due gol, mentre Perisic sembra un lontano parte di quell'esterno che ad inizio stagione sfrecciava sulla fascia. I numeri parlano chiaro: nelle ultime nove partite, tra campionato e Coppa Italia, ha segnato quattro reti, il doppio sono invece quelle subite.

I NUMERI DELLA CRISI DELL'INTER: L'ATTACCO NON PUNGE

La crisi dell'Inter, come dicevamo, riguarda soprattutto l'attacco, anche perché la difesa, sebbene sia leggermente calata, non è crollata come il reparto offensivo. Manca qualcosa anche a livello mentale, perché la squadra di Luciano Spalletti è stata rimontata per la seconda volta nelle ultime tre partite di campionato. Prima è successo con la Fiorentina, oggi invece con la Spal. Tutto è cominciato con la partita di Coppa Italia contro il Pordenone e con il pareggio dell'Allianz Stadium contro la Juventus. Da lì si è cominciato a capire che la rosa non era attrezzata oltre gli undici titolari, i quali peraltro appaiono “spremuti”, nonostante l'Inter non abbia impegni internazionali. Il film della crisi dell'Inter comincia dal Pordenone. Da allora la situazione è degenerata: tre sconfitte in quattro gare a dicembre, poi il pareggio con la Lazio. A gennaio si può parlare di “pareggite”, visto che colleziona tre 1-1 di fila. Luciano Spalletti dice di non essere preoccupato, del resto la Champions League è nettamente alla portata, ma la Lazio può scappare e da dietro qualcuno potrebbe avvicinarsi pericolosamente...

