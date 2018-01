LE MANETTE DI CACCIATORE / Video Chievo Juventus: gesto ‘anti-sistema’, 3 turni di squalifica come Mourinho?

Le manette di Cacciatore, video: il difensore del Chievo rischia tre giornate di squalifica dopo la sanzione contro la Juventus. Il precedente ci porta a un gesto di Tonelli di due anni fa.

28 gennaio 2018 - agg. 28 gennaio 2018, 10.29 Matteo Fantozzi

Le manette di Cacciatore, video

L'episodio legato a Fabrizio Cacciatore che ha lasciato in nove contro undici i suoi durante Chievo-Juventus farà ancora molto discutere. Il terzino ha fatto il gesto delle manette che ci era capitato, purtroppo, di vedere diverse volte in campo in Serie A. Un gesto che costa di fatto la partita ai suoi che già dovevano fare i conti con l'espulsione di Bastien arrivata per un doppio giallo ricevuto nell'arco di pochi minuti alla fine della prima frazione di gioco. Ora Fabrizio Cacciatore rischia tre giornate di squalifica. C'è un precedente abbastanza recente che risale al febbraio del 2016 quando Lorenzo Tonelli, all'epoca all'Empoli, fece il gesto delle manette dopo essere stato espulso nella gara contro il Sassuolo. Il difensore fu squalificato per tre giornate, causando grandi polemiche. Un episodio analogo che quindi rischia di creare un precedente per la squalifica di Fabrizio Cacciatore. Clicca qui per il video del gesto di Lorenzo Tonelli.

L'ESPULSIONE LASCIA IL CHIEVO IN NOVE

Fabrizio Cacciatore si è reso protagonista di un episodio controverso durante la gara Chievo-Juventus poi terminata 0-2. I clivensi erano in inferiorità numerica quando il terzino gialloblù si proietta in avanti e rimane a terra dopo un contrasto con Kwadwo Asamoah. Il gioco continua e la Juventus non butta fuori il pallone come da regolamento, fino a che l'azione si interrompe e il pallone termina in calcio d'angolo. A quel punto il calciatore clivense si alza in piedi e corre verso l'arbitro Maresca, ignorando i massaggiatori che entrano in campo. Il direttore di gara lo costringe a uscire dal rettangolo verde da gioco, come da regolamento, e il ragazzo protesta per poter rimanere in campo per il calcio d'angolo. E' così che uscendo dal campo fa il gesto delle manette per tre volte, con l'arbitro che, ricevendo probabilmente comunicazione in cuffia da parte del guardalinee, si gira e lo caccia con un rosso diretto lasciando così il Chievo in nove. Da Tonelli fino a Mourinho, che in un Inter-Siena celeberrimo fece lo stesso gesto (anche in quel caso evidente provocazione anti-sistema) e prese anche lui tre giornate. Farà lo stesso destino anche il buon Cacciatore?

