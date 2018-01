Livorno Alessandria/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Livorno Alessandria streaming video Sportube, quote, probabili formazioni, risultato live e orario: match di cartello al Picchi per la 23^ giornata del girone A di Serie C

28 gennaio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Livorno Alessandria (LaPresse, repertorio)

Livorno Alessandria sarà diretta dall'arbitro Vincenzo Valiante della sezione Aia di Salerno. Lo stadio Armando Picchi della città toscana ospiterà dunque il match di sicuro interesse e prestigio fra i padroni di casa del Livorno e gli ospiti piemontesi dell’Alessandria che è in programma oggi pomeriggio domenica 28 gennaio alle ore 14.30 per la ventitreesima giornata del girone A di Serie C, quarta del girone di ritorno ma solamente la seconda dopo la pausa invernale, che non è stata infatti collocata esattamente dopo la fine dell’andata. Due squadre di grande tradizione, ma classifica piuttosto diversa: il Livorno è capolista con 50 punti, l’Alessandria (pur con una partita in meno) ne ha solamente 27.

Livorno dunque logicamente favorito per ottenere l’ennesima vittoria labronica nel torneo 2017-2018, con l’obiettivo naturalmente di raggiungere a fine stagione la promozione diretta che sarà garantita solamente alle squadre vincitrici dei tre gironi, ma attenzione a sottovalutare l’Alessandria che, dopo un inizio di campionato da incubo, ha inanellato una serie di vittorie consecutive che hanno consentito ai grigi piemontesi di recuperare posizioni. Naturalmente oggi al Picchi per l’Alessandria il test sarà il più duro in assoluto, ma con un risultato positivo a Livorno gli ospiti tornerebbero a fare paura a tutte le rivali per la zona playoff.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Livorno Alessandria non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI LIVORNO ALESSANDRIA

Diamo adesso uno sguardo alle probabili formazioni per Livorno Alessandria, cominciando naturalmente dai padroni di casa. Mister Andrea Sottil dovrebbe proporre il 4-2-3-1 come modulo di partenza: Mazzoni in porta, protetto dalla retroguardia con Pedrelli terzino destro, la coppia centrale Pirrello-Gasbarro e come terzino sinistro Franco. In mediana sarà prezioso il lavoro della coppia composta da Luci e Bruno, mentre sulla trequarti agiranno Vantaggiato in posizione centrale, Doumbia a destra e Valiani a sinistra, in appoggio alla prima punta che potrebbe essere Montini. L’Alessandria di Michele Marcolini potrebbe invece rispondere con un 4-1-4-1: in porta Vannucchi, protetto dai difensori centrali Piccolo e Gioca, più Celjak terzino destro e Fissore a sinistra. Mediano davanti alla difesa Gazzi, in posizione più avanzata Branca e Nicco, che come gli esterni Gonzalez a destra e Sestu a sinistra agiranno tutti in appoggio alla manovra d’attacco, imperniata sul centravanti Marconi.

PRONOSTICO E QUOTE

Le quote Snai del match di oggi pomeriggio fra Livorno e Alessandria vedono favoriti i padroni di casa, come è d’altronde normale considerando la classifica e nonostante l’eccellente momento di forma dei piemontesi. Il segno 1 che identifica la vittoria del Livorno infatti è proposto a 1,70, mentre bisogna salire fino a 5,00 per il segno 2, che naturalmente indicherebbe un colpaccio esterno dell’Alessandria, impresa certamente non semplice. Potrebbe invece essere un’opzione stuzzicante il pareggio (segno X), che è proposto alla quota di 3,45.

