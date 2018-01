Matera-Reggina/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Matera-Reggina: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live. La squadra di Auteri in cerca di riscatto dopo le ultime due sconfitte.

28 gennaio 2018 Stefano Belli

Diretta Matera-Reggina, LaPresse

Matera-Reggina, diretta dal signor Cipriani di Empoli, domenica 28 gennaio 2018 alle ore 20.30, sarà uno dei due posticipi serali della ventitreesima giornata del campionato di Serie C nel girone C. Il 2018 per il Matera di Auteri non è certo iniziato come si sperava. Per i lucani infatti è arrivata subito una sconfitta a Lecce contro la capolista del campionato, seguita da un nuovo ko stavolta sul campo del Cosenza. Uno scivolone costato anche al Matera il sorpasso in classifica da parte dei silani: una situazione che il pubblico lucano tiene sotto osservazione considerando come anche quest'anno il Matera sembra essersi inceppato sul più bello, una volta riuscito a proporsi in zona d'alta classifica. I play off sembrano sicuramente alla portata, ma lasciare punti per strada con disinvoltura non si può.

Lo sa bene anche la Reggina, che si è staccata di tre punti dalla zona play out grazie alle ultime due vittorie ottenute a cavallo della sosta. Gli amaranto hanno infatti battuto di misura la Paganese dopo aver superato, sempre per uno a zero, il Catanzaro in trasferta nel derby. Contro i campani la rete decisiva è stata siglata da De Francesco su rigore a soli sei minuti dal novantesimo, al termine di un match molto tirato. Dunque, la sfida di Matera mette a confronto due piazze calde, in cerca di un immediato rilancio.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Il match Matera Reggina non sarà trasmesso in diretta tv su nessun canale free o pay, ma solo in diretta streaming via internet sul sito elevensports.it, collegandosi con un abbonamento o acquistando l'incontro come evento singolo.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI MATERA REGGINA

Le probabili formazioni che scenderanno in campo in questo posticipo serale: Matera schierato con il portiere sloveno Golubovic tra i pali, Scognamillo in posizione di terzino destro e il brasiliano Angelo in posizione di terzino sinistro, mentre De Franco e Sernicola giocheranno come centrali di difesa. A centrocampo spazio a Urso, Maimone e De Falco, mentre in attacco nel tridente al fianco di Casoli ci saranno Sartore e Giuseppe Giovinco. Risponderà la Reggina con Cucchietti tra i pali dietro una difesa a tre composta da Auriletto, Solerio e Laezza. Per vie centrali sulla linea mediana si muoveranno De Francesco, Fortunato e Marino, mentre sulla corsia laterale di destra ci sarà spazio per Hadziosmanovic e sul lato opposto del campo per Armeno. In attacco, confermato il tandem Sparacello-Bianchimano.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Per quanto riguarda i moduli, i due tecnici non cambieranno le loro convinzioni tattiche, con il Matera di Auteri schierato col 4-3-3 e la Reggina di Maurizi che risponderà con un 3-5-2. In questa stagione le due squadre si sono già affrontate a Matera il 21 novembre del 2017 in Coppa Italia, con vittoria per tre a due dei lucani grazie alle reti di Dugandzic, Corado e Battista. La Reggina ha invece fermato gli avversari sull'uno a uno nell'andata di questo campionato giocata in casa. Nelle ultime stagioni la Reggina non è mai riuscita a fare risultato a Matera, con i lucani che hanno vinto anche gli ultimi due precedenti disputati in casa in campionato contro gli amaranto.

QUOTE E SCOMMESSE

Le quote per le scommesse sull'incontro vedono il Matera favorito in maniera abbastanza netta dai bookmaker, con vittoria interna quotata 1.80 da Betclic, mentre William Hill propone a 3.60 la quota del pareggio e Bwin a 4.10 la quota per il successo esterno. Per quanto riguarda i gol realizzati, quota dell'over 2.5 fissata a 2.25 da Bet365, mentre l'under 2.5 viene quotato 1.62 da Unibet.

© Riproduzione Riservata.