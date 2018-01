Milan Lazio/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Milan Lazio info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del grande posticipo di Serie A di scena a San Siro

Milan Lazio, diretta dall'arbitro Massimiliano Irrati della sezione AIA di Pistoia, sarà il posticipo pomeridiano delle ore 18.00. Il match della 22^ giornata di Serie A tra la compagine allenata da Gennaro Gattuso e quella di Simone Inzaghi è sicuramente uno degli incontri di cartello della terza giornata di ritorno del campionato, dal momento che mette di fronte due squadre che puntano oramai dichiaratamente a un piazzamento in Champions, anche se sono al momento separate da un certo distacco in classifica: anzi, i 90 minuti che andranno in scena allo stadio “Giuseppe Meazza” saranno decisivi anche per le altre squadre attualmente impegnate nella rincorsa all’Europa che conta.

MILAN LAZIO, DIRETTA LIVE

Prima di scendere in campo, Milan e Lazio si trovano rispettivamente infatti al settimo e al terzo posto, distanziate di 15 punti: dunque la vittoria servirebbe ai rossoneri per riaprire i giochi, mentre i capitolini, facendo eventualmente bottino pieno a Milano, si metterebbero al sicuro da eventuali “ritorni” degli avversari. In serie positiva dopo un periodo negativo, il Milan si trova al momento ai margini della zona Europa League, grazie anche ai 31 punti conquistati nell’arco delle prime 21 giornate: al momento il Diavolo è a solo -2 dall’Europa League e a -12 dalla Champions, ma con un girone di ritorno meno disastroso di quello d’andata nulla è ancora precluso. I laziali, dal canto loro, dopo aver vinto anche il recupero nella gara contro l’Udinese volano in classifica e hanno strappato il terzo posto a Inter e Roma e, con 46 punti, sono la più diretta inseguitrice della coppia di testa formata da Napoli e Juventus.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

IL CONTESTO

In che condizioni di “salute” arrivano Milan e Lazio a questo già decisivo snodo della loro stagione? Indubbiamente si tratta di due delle squadre più in forma dell’intero campionato e quindi è probabile ne venga fuori un match spettacolare che, tuttavia, potrebbe interrompere la striscia positiva di una delle due, oppure entrambe. I rossoneri di Gattuso sono reduci da due vittorie consecutive, in casa contro il Crotone e fuori casa a Cagliari nell’ultimo turno (1-2) anche se il gioco ancora latita: in precedenza, però, i milanese avevano racimolato solo 5 punti in 5 gare, frutto del clamoroso pareggio di Benevento e di quello di Firenze, una vittoria col Bologna a San Siro (2-1) e due inopinati KO consecutivi contro Hellas Verona e Atalanta. La Lazio di Inzaghi, invece, viene da quattro vittorie in cinque gare, contando anche l’ultimo vittorioso recupero con l’Udinese: solo l’Inter è riuscita a imporre lo 0-0 all’Aquila a Milano, mentre per ritrovare un altro pareggio dei biancocelesti bisogna risalire al 17 dicembre (3-3 a Bergamo contro l’Atalanta).

PROBABILI FORMAZIONI MILAN LAZIO

Passando a quelle che potrebbero essere le probabili formazioni che scenderanno in campo domenica pomeriggio per Milan-Lazio, ecco le scelte di Gattuso e Inzaghi. In casa milanista, riecco il 4-3-3 che sembra garantire equilibrio a questa squadra: Donnarumma sarà confermato tra i pali, protetto da una linea a quattro formata da Abate, Bonucci, Romagnoli e Calabria; a centrocampo, Biglia dirigerà le operazioni con al fianco Kessié e Bonaventura, mentre in avanti Suso e Calhanoglu supporteranno Kalinic.

La Lazio di Inzaghi dovrebbe invece rispondere col solito 3-4-2-1 dal centrocampo molto folto: in porta ci sarà Strakosha, davanti al quale il neo-acquisto Caceres, De Vrij e Radu comporranno il pacchetto arretrato. In mediana, Marusic e Lulic fungeranno da esterni, mentre Parolo e Lucas Leiva agiranno in mezzo: infine, in attacco, stante l’assenza di Immobile, Luis Alberto e Milinkovic-Savic giocheranno qualche metro dietro Felipe Anderson quale “falso nueve”.

LA CHIAVE TATTICA

Una delle chiavi di lettura tattiche di questa gara tra Milan e Lazio potrebbe essere la sfida che andrà in scena ne cuore del campo: i rossoneri riproporranno infatti Bonaventura mezzala per dare dinamicità alla manovra assieme a Calhanoglu, mentre gli avversari risponderanno con Luis Alberto e Milinkovic-Savic che oramai giocano da veri attaccanti aggiunti, assieme a quel Felipe Anderson che giocherà prima punta per necessità e in una formazione che annovererà quindi ben sette centrocampisti.

QUOTE E PRONOSTICO

In conclusione, ecco quali sono le proposte delle principali agenzie di scommesse alla vigilia di Milan-Lazio. Stando infatti ai bookmakers, a essere leggermente favorito è il Milan: ad esempio, Better dà a 2.55 il segno “1”, mentre viene quotato a 2.90 da Unibet un possibile successo della Lazio; molto interessante può essere invece scommettere sul risultato di pareggio con Bet365 che pagherebbe nel caso 3.50 volte la posta in gioco. Per quanto riguarda le scommesse su Under e Over, i “bookies” danno a 2.05 la prima evenienza (Snai), laddove un risultato finale con molti gol è quotato a 1.85 da Unibet.

