Monopoli-Sicula Leonzio/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

28 gennaio 2018 Stefano Belli

Monopoli-Sicula Leonzio, diretta dal signor Maranesi di Ciampino, domenica 28 gennaio 2018 alle ore 14.30, sarà una sfida relativa alla ventitreesima giornata del campionato di Serie C nel girone C. Scontro tra due squadre in salute, seppur in cerca nel girone C di Serie C sostanzialmente di punti buoni per la salvezza, quello che andrà in scena nel primo pomeriggio di domenica presso lo stadio Veneziani. Si giocherà con il Monopoli reduce da due vittorie consecutive che hanno interrotto la lunga serie negativa che aveva visto protagonisti i pugliesi nelle ultime settimane, prima della sosta invernale. Poi, sei punti contro Fondi e Akragas che hanno scacciato l'incubo di vedersi risucchiati, esattamente come nella passata stagione, nella zona calda della classifica. Anzi, i Gabbiani sono tornati nel pieno della zona play off, con otto rassicuranti punti sul quartultimo posto.

Da dove si distanzia invece di una sola lunghezza la Sicula Leonzio, reduce però da un'esaltate vittoria nel derby siciliano contro il Trapani della scorsa settimana, vinto grazie ad una rete di Russo a metà del secondo tempo. Risultati molto importanti tra due realtà emergenti del campionato che dovranno però fare i conti con una classifica corta e che presenta ancora molte insidie. Dopo la fine della gestione tecnica di Massimiliano Tangorra il Monopoli sta riuscendo a rilanciarsi ma la situazione appare in grande miglioramento; la Sicula Leonzio però contro il Trapani ha dimostrato di essere in grado di battere qualunque avversario, e ogni sviluppo sembra possibile.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Il match Monopoli Sicula Leonzio non sarà trasmesso in diretta tv su nessun canale in chiaro o a pagamento, ma solamente in diretta streaming via internet sul sito elevensports.it, con un abbonamento o acquistando la partita come evento singolo.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI MONOPOLI LEONZIO

Allo stadio Veneziani di Monopoli scenderanno in campo queste probabili formazioni. Il Monopoli giocherà con Bardini tra i pali alle spalle di una difesa a tre composta da Bei, Ferrara e Mercadante. Rota sarà chiamato a presidiare la corsia di destra e Donnarumma la fascia sinistra, mentre l'argentino Scoppa farà coppia con il greco Sounas al centro della mediana. In avanti, Mavretic sarà impiegato come trequartista alle spalle di Saraò e di Genchi. Risponderà la Sicula Leonzio con Narciso a difesa della porta, Pollace impiegato in posizione di terzino destro e Squillace schierato in posizione di terzino sinistro, mentre Gianola e Camilleri saranno invece i due difensori centrali. A centrocampo ci sarà spazio per D'Angelo, Esposito e Davi, mentre Bollino, Arcidiacono e Foggia saranno titolari nel tridente di centrocampo.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Moduli a confronto con il 3-4-1-2 del Monopoli ed il 4-3-3 della Sicula Leonzio, che stanno sicuramente ottenendo buoni risultati in questo ultimo periodo. Con club siciliani appena neopromosso tra i professionisti, l'unico precedente di riferimento è quello del 16 settembre scorso nel match d'andata di questo campionato, con i Gabbiani che si sono imposti in trasferta con un rotondo tre a zero grazie alle reti di Genchi (doppietta) e Saraò.

QUOTE E SCOMMESSE

Per quanto riguarda le quote dei bookmaker, la vittoria del Monopoli viene quotata 1.95 da Betclic, mentre William Hill alza fino a 3.10 la quota relativa al pareggio e Bet365 fissa invece a 3.75 la quota per il successo esterno dei siciliani. La stessa agenzia di scommesse propone a 2.25 la quota dell'over 2.5 e a 1.62 la quota dell'under 2.5.

