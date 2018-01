Monza Lucchese/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

28 gennaio 2018 Mauro Mantegazza

Monza Lucchese sarà diretta dall'arbitro Alberto Santoro della sezione Aia di Messina. Lo stadio Brianteo della città lombarda ospiterà dunque il match fra i padroni di casa del Monza e gli ospiti della Lucchese, una sfida fra due squadre di notevole tradizione che è in programma oggi pomeriggio domenica 28 gennaio alle ore 14.30 per la ventitreesima giornata del girone A di Serie C, quarta del girone di ritorno ma solamente la seconda dopo la pausa invernale, che infatti non è arrivata esattamente dopo la fine dell’andata. In classifica non ci sono grandi differenze fra le due squadre: il Monza ha infatti ottenuto 30 punti finora contro i 25 della Lucchese.

Naturalmente però questo significa che il Monza ha una posizione migliore in quella che sarà la lunga volata verso un posto nei playoff, mentre la Lucchese non può dirsi del tutto tranquilla in ottica playout. Mancano ancora tantissime giornate alla fine del campionato e l’orizzonte è questo: naturalmente una vittoria del Monza consoliderebbe la posizione dei padroni di casa in piena zona playoff e spingerebbe la Lucchese a doversi guardare le spalle, ma un colpaccio brianzolo dei toscani potrebbe rimescolare non poco le carte e porterebbe ad appena due punti la differenza in classifica fra Monza e Lucchese, dunque è decisamente troppo presto per fare calcoli.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Monza Lucchese non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA LUCCHESE

Diamo adesso uno sguardo alle probabili formazioni per Monza Lucchese, per la squadra di casa allenata da mister Marco Zaffaroni ipotizziamo un modulo 4-4-2, che potrebbe proporre Liverani fra i pali, protetto dalla difesa con Carissoni terzino destro, Riva e Caverzasi centrali e Tentardini a presidiare la fascia mancina. Guidetti e Perini comporranno la coppia in mediana, con D’Errico esterno destro e Giudici a sinistra, mentre il tandem d’attacco potrebbe vedere in campo Cogliati e Cori. La Lucchese di mister Giovanni Lopez invece potrebbe proporre al Brianteo il modulo 5-3-2: fra i pali Albertini, protetto da una folta retroguardia con Davanti terzino destro e Cecchini a sinistra, in mezzo invece Bertoncini, Capuano ed Espeche. Nel terzetto di centrocampo potrebbero agire Damiani, Merlonghi e qualche metro più avanti Arrigoni, in appoggio al tandem d’attacco formato da Bortolussi e Del Sante.

PRONOSTICO E QUOTE

Le quote Snai del match di oggi pomeriggio fra Monza e Lucchese vedono favoriti i padroni di casa, sia pure con differenze non così nette fra le tre ipotesi. Il segno 1 che identifica la vittoria del Monza infatti è proposto a 2,05, mentre bisogna salire fino a 3,55 per il segno 2, che naturalmente indicherebbe un colpaccio esterno della Lucchese, considerato non così improbabile. In posizione intermedia invece il pareggio (segno X), che è proposto alla quota di 3,15.

