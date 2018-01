Olbia-Carrarese/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Olbia-Carrarese: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live. Scontro diretto tra due squadre a caccia di continuità

28 gennaio 2018 Fabio Belli

Olbia pronta per la sfida alla Carrarese (foto LaPresse)

Olbia-Carrarese, diretta dal signor Annaloro di Collegno, domenica 28 gennaio 2018 alle ore 14.30, sarà una delle sfide del programma della ventitreesima giornata del campionato di Serie C nel girone A. Continua ad andare avanti tra alti e bassi la stagione dell’Olbia, che ha ricominciato dopo la sosta invernale ripartendo con una sconfitta sul campo del Piacenza. I sardi restano comunque in piena zona play off, con due punti di vantaggio sui diretti avversari della Carrarese che a loro volta hanno disputato la prima partita di campionato dell’anno nuovo in casa contro la Viterbese, subendo una sconfitta di misura. Al momento i toscani occupano l’ultimo posto utile per disputare i play off a fine stagione, ma ad entrambe le formazioni sembra mancare la giusta continuità per cercare di insediarsi in pianta stabile nelle posizioni di alta classifica nel girone A di Serie C.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

La sfida Olbia Carrarese non sarà disponibile in diretta tv ma solo in diretta streaming video via internet, per tutti gli abbonati e per chi acquisterà il singolo match sul sito elevensports.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI OLBIA CARRARESE

Le probabili formazioni che scenderanno in campo domenica pomeriggio: Olbia schierata con Aresti in porta, Pinna impiegato in posizione di terzino destro e Cotali in posizione di terzino sinistro, con il francese Leverbe e Iotti difensori centrali. Pennington, Muroni e Feola saranno i tre di centrocampo alle spalle del trequartista Piredda, mentre in attacco faranno coppia Ragatzu e Ogunseye. Risponderà la Carrarese con Lagomarsini tra i pali, Tentoni esterno laterale difensivo di destra e Possenti laterale difensivo di sinistra, mentre Ricci e Benedini saranno i due difensori centrali. Cardoselli e Rosaia giocheranno alle spalle come centrocampisti centrali dei tre incursori Tavano, Bentivegna e Vassallo, a sostegno di Coralli unica punta di ruolo.

TATTICA E PRECEDENTI

Al 4-3-1-2 dell’Olbia risponderà tatticamente il 4-2-3-1 della Carrarese. All’andata in toscana la Carrarese si è imposta con un brillante tre a zero firmato dalle reti di Coralli (doppietta) e Tavano, l’ultimo precedente in Sardegna è quello dello scorso campionato, uno a uno il 13 aprile del 2017 con reti di Cristini per la Carrarese e Kouko per l’Olbia.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote dei bookmaker puntano sul fattore campo dei sardi, la cui affermazione interna viene quotata 2.10 da William Hill, mentre Betclic offre a 3.15 la quota relativa al pareggio e Bet365 a 3.39 la quota per la vittoria in trasferta dei toscani. Quote per l’over 2.5 e l’under 2.5 fissate rispettivamente a 2.00 e 1.72 da Bet365 e da Unibet.

