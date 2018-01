PAGELLE/ Roma-Sampdoria: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 22^ giornata - primo tempo)

Le pagelle di Roma Sampdoria: Fantacalcio, i voti della partita che si è giocata allo stadio Olimpico, i giudizi a tutti i calciatori scesi in campo nella ventiduesima giornata della Serie A

28 gennaio 2018 Stefano Belli

Pagelle Roma Sampdoria, Serie A 22^ giornata (Foto LaPresse)

Allo stadio Olimpico di Roma è in corso l'ultimo posticipo della 22^ giornata di Serie A 2017-18 tra Roma e Sampdoria, al momento la situazione vede le due squadre bloccate sullo 0-0: ecco i voti del primo tempo. Dopo i classici convenevoli iniziali i blucerchiati provano a prendere in mano le redini del gioco, Caprari (6) prova a prendere la mira sfiorando solamente l'incrocio dei pali, un paio di minuti più tardi Zapata (5,5) riceve palla dentro l'area piccola ma Manolas (6,5) gli impedisce di coordinarsi per la conclusione. Nei minuti successivi sale in cattedra, tanto per cambiare, Alisson Becker (8,5) autore di una serie di parate da urlo su Barreto (6), Zapata e Caprari, grazie alle quali la porta dei giallorossi rimane inviolata. Dall'altra parte del campo non mancano i rimpianti per i padroni di casa, tralasciando il gol giustamente annullato a Manolas per una netta posizione di offside, i capitolini sbagliano un calcio di rigore con Florenzi (6) che dagli undici metri si fa ipnotizzare da Viviano (7), poco dopo il numero 1 della Samp ferma anche il rientrante El Shaarawy (6) lanciatissimo a rete. Match molto tirato, con un secondo tempo tutto da seguire.

VOTO ROMA 6 - In alcuni tratti i giallorossi fanno un po' fatica a gestire la partita ma quando si accendono per la retroguardia blucerchiata sono dolori.

MIGLIORE ROMA: ALISSON BECKER 8,5 - Si sta confermando per distacco il miglior portiere di questa Serie A.

PEGGIORE ROMA: NAINGGOLAN 5 - Con un suo errore per poco non manda in porta con tutto il pallone Caprari.

VOTO SAMPDORIA 6 - Le assenze non scalfiscono gli schemi di gioco della squadra di Giampaolo che si salva comunque dallo 0-1 grazie a Viviano, senza Alisson probabilmente i blucerchiati avrebbero già trovato la via del gol.

MIGLIORE SAMPDORIA: VIVIANO 7 - Grazie al rigore parato a Florenzi e alla respinta sul tiro di El Shaarawy tiene a galla i suoi.

PEGGIORE SAMPDORIA: ZAPATA 5,5 - Senza Quagliarella il numero 91 blucerchiato fa molta più fatica anche se l'intesa con Caprari non è da buttar via. (Stefano Belli)

© Riproduzione Riservata.