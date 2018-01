Paganese-Akragas/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Paganese-Akragas: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live. Si affrontano le ultime due della classe, ultima chance per evitare i play-out.

28 gennaio 2018 Stefano Belli

Diretta Paganese-Akragas, LaPresse

Paganese-Akragas, diretta dal signor Feliciani di Teramo, domenica 28 gennaio 2018 alle ore 16.30, sarà una sfida del programma della ventitreesima giornata del campionato di Serie C nel girone C. Si affrontano le ultime due della classe, per giunta per distacco, ma se per l'Akragas, al di là di un girone di ritorno da giocare al meglio delle possibilità nonostante le difficoltà societarie, i play out sembrano un destino ormai acquisito, questa partita per la Paganese assume i contorni dell'ultima chiamata per provare a cercare una salvezza diretta che al momento dista sei punti. Dopo due sconfitte, il 2018 per i campani è iniziato così come era terminato il 2017, con una sconfitta a Reggio Calabria, terzo ko di fila in un campionato complicato.

Ancor di più lo è quello però della formazione di Agrigento, che nelle ultime quattro partite disputate in campionato ha ottenuto solamente un punto, perdendo anche una rocambolesca sfida contro il Monopoli domenica scorsa e restando a soli dieci punti (sei lunghezze di distanza dalla Paganese penultima, ben dodici dalla salvezza diretta) in coda alla classifica del girone C di Serie C. Sulla classifica dell'Akragas pesano anche i tre punti di penalizzazione fin qui subiti, ma soprattutto l'incertezza sul fronte societario: è chiaro che per entrambe le squadre un risultato positivo sarà assolutamente necessario anche dal punto di vista del morale.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Il match Paganese Akragas non sarà trasmesso in diretta tv su nessun canale free o pay, ma soltanto in diretta streaming via internet sul sito elevensports.it, con un abbonamento o acquistando la partita come evento singolo.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI PAGANESE AKRAGAS

Allo stadio Torre di Pagani si confronteranno queste probabili formazioni: i padroni di casa campani scenderanno in campo con il portiere senegalese Gomis dietro una difesa a tre composta da Meroni, Piana e Acampora, mentre mancherà lo squalificato Carini così come Baccolo a centrocampo, entrambi espulsi nell'ultima trasferta di Reggio Calabria. Al centro ella mediana giocheranno Bensaja, Scarpa e Picone, mentre Tascone sarà l'esterno laterale di destra e Della Corte l'esterno laterale di sinistra. In attacco ci sarà invece spazio per Talamo e Cesaretti. Risponderà l'Akragas con Vono in porta e una linea difensiva a quattro schierata dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra con Scrugli, Pisani, Danese e Genny Russo. A centrocampo, nel terzetto titolare giocheranno il brasiliano Vicente, Carrotta e Franchi, mentre Longo sarà impiegato in posizione di trequartista alle spalle di Salvemini e Parigi, che partiranno dal primo minuto nel tandem d'attacco.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Moduli a confronto, 3-5-2 per la Paganese, 4-3-1-2 per l'Akragas. Nel match d'andata sono stati gli agrigentini ad avere la meglio, con un rigore di Longo e una rete di Franchi nel recupero che hanno fissato sul due a zero il risultato finale. L'ultimo precedente in casa dei campani, datato 27 novembre 2016, ha fatto registrare invece una vittoria per due a zero dei campani, con Herrera e Reginaldo a segno. Al 17 ottobre 2015 risale invece l'ultimo blitz dei siciliani presso lo stadio Torre, con gol decisivo siglato da Salandria.

QUOTE E SCOMMESSE

Le quote per le scommesse sul match indicano la Paganese come favorita, con quota per il successo interno fissata a 1.91 da William Hill, mentre Unibet propone a 3.25 la quota relativa al pareggio e l'eventuale colpaccio esterno dei siciliani viene proposto ad una quota di 4.20 da Betclic. Bet365 quota iinvece 2.25 l'over 2.5 e 1.61 l'under 2.5.

