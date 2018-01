Pagelle/ Milan Lazio: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 22^ giornata - primo tempo)

Pagelle Milan Lazio: Fantacalcio, i voti della partita che si è giocata allo stadio San Siro. I giudizi a tutti i protagonisti della sfida valida per la ventiduesima giornata della Serie A

28 gennaio 2018 Fabio Belli

Pagelle Milan Lazio, Serie A 22^ giornata (Foto LaPresse)

Le pagelle della prima frazione di gioco di Milan-Lazio: Donnarumma (voto 5.5) appare leggermente in ritardo sia in occasione del gol subito, sia in un paio di altre occasioni. Ottima la prova di Calabria (7) sulla destra, limita Lulic e pennella un perfetto cross per il gol del raddoppio rossonero. Al centro della difesa Romagnoli (6) e Bonucci (6) fanno buona guardia senza brillare particolarmente, Antonelli (5.5) si fa beffare colpevolmente sul gol di Marusic. Kessie (6.5) gioca la solita partita in grado di coniugare qualità e quantità, Biglia (7) gioca a testa alta e strappa forse per la prima volta gli applausi convinti di San Siro. Molto bene anche Bonaventura (7.5) in gol con un perfetto inserimento ma soprattutto devastante palla al piede così come Suso (7.5), che si conferma un cliente sempre difficile per la Lazio, sempre a suo agio quando si tratta di saltare l'uomo. Calhanoglu (7.5) è però la chiave di questo ottimo Milan, piede estremamente educato e grande visione di gioco. Lotta molto anche Cutrone (7.5) che a sua volta è decisivo nel guizzo dell'iniziale vantaggio. Nella Lazio Strakosha (voto 6.5) brilla per due interventi su Calhanoglu ma poteva forse uscire meglio e prima sul gol di Cutrone. Bastos (5) è Immobile proprio sul guizzo di Cutrone e si perde Bonaventura sul raddoppio. Anche De Vrij (5.5) non impeccabile nell'occasione del secondo gol rossonero, meglio Radu (6) che pure a volte deve ricorrere alle maniere forti su Suso. Marusic (6.5) è come al solito più a suo agio nell'attaccare che nel difendere, Lulic (5.5) gioca una partita anonima considerando i suoi standard. Parolo (6) porta sempre un contributo tangibile, l'anima della squadra è sempre Lucas Leiva (7), strepitosa la sua idea per il gol di Marusic. Milinkovic-Savic (6) ha i numeri ma non la concretezza, Luis Alberto (6.5) si muove bene tra le linee e si vede negato il gol da una clamorosa traversa. Positivo anche Caicedo (6) che manca di incisività in area di rigore ma lotta con grande ardore su tutti i palloni.

MILAN-LAZIO: I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO MILAN 7.5 Qualche sbavatura in difesa, ma ciò che piace molto dei rossoneri è l'atteggiamento, grande voglia di correre e di lottare, con velocità e qualità nel saltare l'uomo da parte di tutti gli elementi offensivi a disposizione di Gattuso. MIGLIORE MILAN CALHANOGLU VOTO 7.5 Sapeva che questa partita poteva rappresentare il suo rilancio in grande stile, e il primo tempo finora gli ha dato ragione. dal suo piede partono quasi tutti i pericoli per la Lazio. PEGGIORE MILAN ANTONELLI VOTO 5.5 Preferito ad Abate, soffre l'intraprendenza di Marusic nell'uno contro uno sulla fascia e, pur provando a sganciarsi spesso, non riesce quasi mai ad avanzare efficacemente. Sul gol della Lazio sbaglia nettamente. VOTO LAZIO 5.5 Probabilmente la compagine biancoceleste meritava di più, ma a fronte di un attacco atomico Inzaghi non può ignorare i problemi della difesa, che manda a nozze Cutrone e Bonaventura sui gol rossoneri. MIGLIORE LAZIO LUCAS LEIVA VOTO 7 Sale in cattedra spesso e volentieri, quando la Lazio trova maggiori spazi in avanti, e si inventa anche una grande apertura per il gol di Marusic. La sua personalità non basta però a livello difensivo. PEGGIORE LAZIO BASTOS VOTO 5 Ancora una giornataccia per l'angolano, preferito a Wallace e Caceres. Figura non ripagata, si perde Cutrone sull'1-0 e sul 2-1 scala quasi comicamente su De Vrij e Cutrone, lasciando libero Bonaventura.

