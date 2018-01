Pagelle/ Spal Inter: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 22^ giornata - primo tempo)

Le pagelle di Spal Inter: i voti della partita per il Fantacalcio, i giudizi a tutti i calciatori che sono in scesi in campo allo stadio Mazza per la ventiduesima giornata della Serie A

28 gennaio 2018 Redazione

Pagelle Spal Inter, Serie A 22^ giornata (Foto LaPresse)

Pronti via la Spal dimostra che non scherza, ci prova da fuori Schiattarella che però non riesce a centrare lo specchio della porta difesa da Handanovic (6). D'Ambrosio (5.5) prova ad imbucare dentro Mauro Icardi (5), palla lunga e arriva qualche fischio per lui. Il primo squillo nerazzurro è di Candreva (5.5) che calcia da fuori e trova pronto Meret (6). Ci prova poi di testa Grassi (6), palla alta. I nerazzurri sbagliano moltissimi passaggi, senza riuscire a trovare spazio in avanti. L'occasione migliore capita proprio nel finale quando Icardi ha una palla importante e non riesce a calciare verso la porta. Dall'altra parte invece ci prova Antenucci, che però trova pronto Handanovic.

VOTO SPAL 6.5 - aggressiva al punto giusto la squadra di Semplici non rischia praticamente niente e gioca con diligente ordine tattico. Davanti si crea poco, ma c'è uno Skriniar difficile da superare. Fino a questo momento pareggio meritato.

MIGLIORE SPAL ANTENUCCI 6.5 - Si accende a intermittenza, ma è sempre attento e pericoloso. Davanti ci prova due volte, prima confezionando un bell'assist per Grassi e poi con un tiro da fuori. Buona prima frazione;

PEGGIORE SPAL LAZZARI 5 - Parte anche bene, ma poi si fa intimidire dalla rapidità di Joao Cancelo e Ivan Perisic. Non salta l'uomo e non punta la porta avversaria. Si limita al compitino e non riesce nemmeno a limitare gli avversari.

VOTO INTER 5 - Ci si aspettava di più dai nerazzurri, che davanti non pungono praticamente mai. Serve una vittoria che manca da tempo, ma se si gioca così anche nella ripresa difficilmente arriveranno i tre punti;

MIGLIORE INTER SKRINIAR 7 - Due chiusure da fenomeno prima su Mattiello e poi su Antenucci. Sempre attento e pulito dimostra di essere un calciatore in continua e costante crescita. Determinante;

PEGGIORE INTER ICARDI 5 - Non collabora con la squadra, rimane là davanti in attesa di un pallone che non arriverà mai. Quando poi D'Ambrosio fa qualcosa simile a un cross Icardi è fiacco e non arriva sulla sfera meritandosi i numerosi fischi del Mazza.

© Riproduzione Riservata.