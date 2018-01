Pontedera Arzachena/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

28 gennaio 2018 Fabio Belli

Pontedera, sfida interna contro l'Arzachena (foto LaPresse)

Pontedera-Arzachena, diretta dal signor Moriconi di Roma, domenica 28 gennaio 2018 alle ore 14.30, sarà una delle sfide del programma della ventitreesima giornata del campionato di Serie C nel girone A. Sarà sfida salvezza tra Pontedera ed Arzachena, considerando che le due compagini si trovano a quota ventiquattro punti appena fuori dalla zona play out nel girone A di Serie C. Sfida difficile anche perché entrambe le squadre non hanno iniziato bene il loro 2018. Per i padroni di casa toscani sconfitta abbastanza netta, con tre gol incassati, sul campo del Giana Erminio, mentre l’Arzachena si è fatta sorprendere in casa dal Siena secondo della classe. Per le due compagini il pericolo di partecipare a fine stagione agli spareggi salvezza è sempre vivo, il Pontedera aveva chiuso il 2017 con una vittoria sulla Lucchese, mentre l’ultimo successo dell’Arzachena è la vittoria interna sull’Arezzo del 23 dicembre scorso.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

La sfida Pontedera Arzachena non sarà disponibile in diretta tv ma solo in diretta streaming video via internet, per tutti gli abbonati e per chi acquisterà il singolo match sul sito elevensports.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI PONTEDERA ARZACHENA

Le probabili formazioni vedranno il Pontedera schierato in campo con Contini in porta e una difesa a tre composta da Frare, Vettori e Risaliti. Calcagni sarà l’esterno laterale di destra e Tofanari l’esterno laterale di sinistra, mentre Spinozzi, Gargiulo e Caponi giocheranno al centro della mediana. Pinzauti si muoverà da trequartista, alle spalle dell’unica punta di ruolo, Rafini. Risponderà l’Arzachena con Ruzittu estremo difensore dietro una difesa a quattro con Arboleda, Peana, Sbardella e Trillo schierati rispettivamente dall’out difensivo di destra all’out difensivo di sinistra. A centrocampo spazio per Casini, Nuvoli e La Rosa, mentre Curcio sarà il trequartista alle spalle della coppia Lisai-Sanna.

TATTICA E PRECEDENTI

3-4-1-2 per il Pontedera e 4-3-1-2 per l’Arzachena, tatticamente nessuna delle due squadre rinuncerà al trequartista. L’unico precedente tra le due squadre è quello in Sardegna nel match d’andata di questo campionato, l’Arzachena si è imposta con in punteggio di due a uno grazie alle reti di Curcio e Sanna, prodezza decisiva al novantacinquesimo minuto.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote delle agenzie di scommesse vedono i toscani favoriti per l’impegno in casa, con vittoria interna quotata 2.15 da Betclic, mentre Unibet propone a 3.15 la quota relativa al pareggio e William Hill a 3.40 la quota per l’affermazione esterna. Per Bet365, over 2.5 quotato 2.20, under 2.5 quotato 1.64.

