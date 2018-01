Pro Piacenza-Pistoiese/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Pro Piacenza-Pistoiese: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live. Match delicato per gli emiliani, orange più lanciati in classifica

28 gennaio 2018 Fabio Belli

Pistoiese in trasferta a Piacenza (foto LaPresse)

Pro Piacenza-Pistoiese, diretta dal signor Di Cairano di Ariano Irpino, domenica 28 gennaio 2018 alle ore 14.30, sarà una delle sfide del programma della ventitreesima giornata del campionato di Serie C nel girone A. La Pro Piacenza arriva all’appuntamento in un momento delicato, nell’ultimo mese gli emiliani hanno perso tre partite di fila tutte col punteggio di uno a zero, contro il Giana Erminio, la Carrarese e domenica scorsa ad Alessandria. Dunque, nessun gol realizzato con la squadra che non va a segno dalla sfida interna contro la Lucchese del 17 dicembre scorso. La Pistoiese ha invece iniziato bene il suo 2018, battendo di misura in casa l’Arezzo, ma gli orange hanno perso le ultime due trasferte in campionato contro Alessandria e Monza. La Pro Piacenza al quartultimo posto si è fatta dunque risucchiare in piena zona play out, mentre la Pistoiese ottava resta al momento in piena lotta per un posto nei play off.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

La sfida Pro piacenza Pistoiese non sarà disponibile in diretta tv ma solo in diretta streaming video via internet, per tutti gli abbonati e per chi acquisterà il singolo match sul sito elevensports.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI PRO PIACENZA PISTOIESE

Allo stadio Garilli di Piacenza scenderanno in campo queste probabili formazioni: padroni di casa della Pro Piacenza schierati con Gori tra i pali, Calandra schierato in posizione di terzino destro e Ricci in posizione di terzino sinistro, mentre Belotti e Battistini giocheranno al centro della retroguardia. Cavagna, Aspas e Barba saranno i tre titolari a centrocampo, col trequartista La Vigna schierato alle spalle del duo offensivo Bazzoffia-Mastroianni. La Pistoiese risponderà con Zaccagno a difesa della porta, dietro i tre centrali di difesa Priola, Quaranta e Zullo, mentre Mulas presidierà l’out difensivo di destra e Regoli l’out difensivo di sinistra. A centrocampo spazio ad Hamlili, Minardi e Luperini, in attacco l’argentino Ferrari sarà affiancato a Surraco.

TATTICA E PRECEDENTI

Pro Piacenza schierata tatticamente con un 4-3-1-2 al quale risponderà il 3-5-2 della Pistoiese. Andata in Toscana in questo campionato terminato con un pareggio uno a uno, reti messe a segno da Belotti per gli emiliani e Vrioni per i padroni di casa. Stesso risultato dell’ultimo precedente disputato a Piacenza nello scorso campionato, il 29 dicembre 2016.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote dei bookmaker per le scommesse indicano un grande equilibrio di base nel match, con vittoria interna quotata 2.45 da William Hill, che moltiplica invece per 3.00 l’eventuale pareggio, mentre Betclic offre a 2.90 la quota del successo esterno. Over 2.5 quotato 2.39 da Bet365 e under 2.5 quotato 1.58 da Unibet.

