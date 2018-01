Probabili formazioni/ Milan Lazio: quote, le ultime novità live (Serie A 22^ giornata)

Probabili formazioni Milan Lazio: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti del big match di San Siro. I rossoneri cercano continuità contro i biancocelesti che stanno volando

28 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Milan Lazio, Serie A 22^ giornata (Foto LaPresse)

Milan Lazio si gioca alle ore 18:00 di domenica 28 gennaio e rappresenta il primo posticipo nella ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2017-2018: allo stadio Olimpico una partita molto interessante, all’andata la Lazio aveva dominato e, per dirla tutta, la situazione non è cambiata più di tanto da allora. I biancocelesti volano e si sono presi il terzo posto in solitaria, aumentando le loro possibilità di qualificarsi per la prossima Champions League; il Milan ha vissuto momento difficili e perso partite anche abbordabili, ma adesso se non altro arriva da due vittorie consecutive e pare essersi rimesso in corsa per un posto in Europa. I rossoneri hanno fiducia, e ora vogliono sbloccarsi psicologicamente con una grande vittoria: finora hanno sempre perso contro le squadre che li precedono in classifica. Vediamo in che modo i due allenatori potrebbero schierare le loro squadre sul terreno di gioco, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Milan Lazio.

QUOTE E PRONOSTICO

Partita equilibrata, ma le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai ci dicono che a essere favorito è il Milan: per il segno 1 sulla vittoria dei rossoneri infatti il valore è di 2,45 la posta mentre sul segno 2, che identifica il successo esterno della Lazio, siamo a una quota di 2,90. Le distanze sono comunque minime; come spesso succede in questi casi allora il pareggio è l’eventualità che paga maggiormente, e infatti anche per questa sfida dello stadio Olimpico è così perchè scommettendo sul segno X portereste a casa 3,35 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN LAZIO

I DUBBI DI GATTUSO

Il Milan ha perso Ricardo Rodriguez espulso a Cagliari, e dunque deve necessariamente cambiare in difesa: la soluzione più immediata è quella di Calabria spostato sulla corsia sinistra, con Abate titolare a destra. Il resto della squadra dovrebbe essere confermato: dunque davanti a Gigio Donnarumma vedremo ancora la coppia centrale formata da Bonucci e Alessio Romagnoli - che gioca contro la squadra di cui è sempre stato tifoso, come lui stesso ha ammesso - mentre a centrocampo potrebbe essere confermato Lucas Biglia, il grande ex di questa partita. Con lui le mezzali sono fissate: da una parte Kessie e dall’altra Bonaventura, poche chance di essere titolare per Locatelli mentre Montolivo si può candidare ad avere spazio come regista. Nel tridente offensivo dovrebbe essere confermato Kalinic nel ruolo di prima punta (ma attenzione come sempre a Cutrone), sugli esterni sicuro del posto Suso mentre a sinistra è ancora ballottaggio tra Calhanoglu e Borini, con il turco che sta crescendo e ancora una volta parte leggermente in vantaggio sul suo “rivale” interno.

LE SCELTE DI INZAGHI

Il grande dubbio è ovviamente Ciro Immobile: l’attaccante, capocannoniere del campionato, corre per esserci e nel caso ruberebbe il posto a Felipe Anderson. In quel caso la Lazio giocherebbe con il solito schieramento: Luis Alberto e Milinkovic-Savic a servizio di una prima punta di ruolo, mentre Felipe Anderson ovviamente giocherebbe come finto centravanti. Radu torna dalla squalifica e si riprende la maglia di terzo centrale, in questo caso destinando alla panchina Wallace visto che Bastos e De Vrij sono intoccabili davanti al portiere Strakosha. Avvicendamento anche sulle corsie rispetto alla partita di recupero contro l’Udinese: fuori Basta e Jordan Lukaku, si rivedono Marusic e Lulic che in questa stagione sono titolari a tutti gli effetti. In mezzo al campo ovviamente operano Parolo e Lucas Leiva: il brasiliano dunque ha l’occasione di giocare contro quel Biglia di cui è andato a prendere il posto nello scacchiere tattico biancoceleste. Dalla panchina ovviamente attenzione a Nani, che quasi certamente avrà la possibilità di incidere nel secondo tempo.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN LAZIO: IL TABELLINO

MILAN (4-3-3): 99 G. Donnarumma; 20 Abate, 19 Bonucci, 13 A. Romagnoli, 2 Calabria; 79 Kessie, 21 Lucas Biglia, 5 Bonaventura; 8 Suso, 7 Kalinic, 10 Calhanoglu

A disposizione: 90 An. Donnarumma, 1 Gabriel, 22 Musacchio, 17 C. Zapata, 29 Paletta, 31 Antonelli, 73 Locatelli, 18 Montolivo, 4 José Mauri, 11 Borini, 63 Cutrone, 9 André Silva

Allenatore: Gennaro Gattuso

Squalificati: Ri. Rodriguez

Indisponibili: Storari, A. Conti

LAZIO (3-4-2-1): 1 Strakosha; 15 Bastos, 3 De Vrij, 26 Radu; 77 Marusic, 16 Parolo, 6 Lucas Leiva, 19 Lulic; 18 Luis Alberto, 21 S. Milinkovic-Savic; 17 Immobile

A disposizione: 25 Vargic, 4 Patric, 22 M. Caceres, 27 Luiz Felipe, 13 Wallace, 8 Basta, 96 Murgia, 5 J. Lukaku, 30 Pedro Neto, 7 Nani, 20 Caicedo, 10 Felipe Anderson

Allenatore: Simone Inzaghi

Squalificati: -

Indisponibili: D. Di Gennaro

