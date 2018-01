Probabili formazioni/ Napoli Bologna: quote, le ultime novità live (Serie A 22^ giornata)

Probabili formazioni Napoli Bologna: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti in campo al San Paolo. La capolista del campionato cerca altri punti chiave per lo scudetto

28 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Napoli Bologna, Serie A 22^ giornata (Foto LaPresse)

Napoli Bologna si gioca alle ore 15:00 di domenica 28 gennaio; allo stadio San Paolo le due squadre scendono in campo per la terza giornata di ritorno in Serie A 2017-2018. Da tempo il Napoli non si può più nascondere e, specialmente dopo aver vinto a Bergamo, ha accettato il ruolo di favorita per lo scudetto o comunque di realtà che non può più nascondere le sue più alte ambizioni; questa partita casalinga allora è l’ideale per confermarsi e provare ad aggiungere un mattone in più alla costruzione tricolore. Il Bologna affrontava un periodo difficile, ma non ha fallito la partita del Dall’Ara contro il Benevento: il netto 3-0 al fanalino di coda della classifica ha permesso ai felsinei di respirare, allontanando la zona retrocessione forse in maniera definitiva. Vediamo allora in che modo le due squadre potrebbero disporsi oggi sul terreno di gioco del San Paolo, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Napoli Bologna.

QUOTE E PRONOSTICO

Napoli largamente favorito dai pronostici per questa partita dello stadio Dall’Ara: le quote fornite dai bookmaker dell’agenzia di scommesse Snai ci parlano infatti di valori dalle distanze assolutamente ampie. Nello specifico, siamo a 1,19 per la vittoria dei partenopei che già di per sè è una quota molto bassa, ma addirittura per il pareggio arriviamo a un valore di 7,00 (dovrete giocare il segno X per il pareggio) e per la vittoria esterna del Bologna, per la quale dovrete giocare il segno 2, il vostro guadagno sarebbe addirittura pari a 19,00 volte la cifra che avrete deciso di investire.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI BOLOGNA

LE SCELTE DI SARRI

Non ha problemi di formazione Maurizio Sarri, e questo è un altro dato fondamentale: ovviamente al netto di Ghoulam e Milik - che si stanno allenando - l’allenatore del Napoli può mandare in campo ancora una volta la squadra migliore. Hamsik ha recuperato dall’influenza e torna nella formazione titolare; dunque torna di attualità il ballottaggio in mediana tra Zielinski e Allan, ancora una volta con il brasiliano che parte favorito. Jorginho sarà al centro della linea a fare da playmaker; ovviamente la difesa non cambia, con Hysaj a destra e Mario Rui che si posiziona sulla sinistra mentre in mezzo, davanti a Reina, giocheranno come sempre Raul Albiol e Koulibaly. Invariato anche il tridente: Callejon da una parte, Lorenzo Insigne dall’altra, a fare da punta centrale Dries Mertens che non ha segnato per quasi quattro mesi e lo ha fatto per due volte nelle ultime tre uscite, entrambe contro l’Atalanta. La novità per i partenopei è la convocazione di Machach: il nuovo arrivato andrà in panchina, anche se difficilmente Maurizio Sarri gli darà spazio già in questa partita.

I DUBBI DI DONADONI

Dzemaili è pronto a prendersi la maglia da titolare, ma non sarà semplice perchè nel caso dovrebbe strapparla a un Pulgar che è il giocatore che corre di più in tutta la Serie a e, dunque, è fondamentale nella squadra di Roberto Donadoni. Da vedere: Dzemaili potrebbe anche giocare al posto di una delle due mezzali, vale a dire Andrea Poli e Donsah che comunque restano favoriti. In difesa dovrebbe poi essere confermato De Maio - in gol contro il Benevento - anche perchè Maietta non è al meglio; possibile coppia con Helander a protezione di Mirante, sulle corsie laterali invece vanno per la maggiore Ibrahima Mbaye e Masina che dovrebbero avere i favori del loro allenatore (anche qui a causa di qualche acciacco: Torosidis potrebbe non essere nemmeno in panchina). In attacco, ovviamente una sfida nella sfida: Simone Verdi trova praticamente subito il Napoli dopo aver rifiutato il trasferimento in maglia azzurra. Sarà impiegato come sempre sulla corsia destra, con Palacio che va verso la conferma dall’altra parte del campo; la punta centrale sarà allora Destro.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI BOLOGNA: IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): 25 Reina; 23 Hysaj, 33 Raul Albiol, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui; 5 Allan, 8 Jorginho, 17 Hamsik; 7 Callejon, 14 Mertens, 24 L. Insigne

A disposizione: 22 Sepe, 1 Rafael C., 11 Maggio, 21 Chiriches, 62 Tonelli, 20 Zielinski, 42 A. Diawara, Machach, 37 Ounas, 30 Rog, 15 Giaccherini

Allenatore: Maurizio Sarri

Squalificati: -

Indisponibili: Ghoulam, Milik

BOLOGNA (4-3-3): 83 Mirante; 15 I. Mbaye, 6 De Maio, 18 Helander, 25 Masina; 16 A. Poli, 5 Pulgar, 77 Donsah; 9 Verdi, 10 Destro, 24 Palacio

A disposizione: 1 A. Da Costa, 4 Krafth, 30 Maietta, 3 G. Gonzalez, 35 Torosidis, 12 Crisetig, 7 Dzemaili, 2 Nagy, 14 F. Di Francesco, 21 Falletti, 30 Okwonkwo, 11 Krejci

Allenatore: Roberto Donadoni

Squalificati: -

Indisponibili: -

© Riproduzione Riservata.