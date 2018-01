Probabili formazioni/ Roma Sampdoria: quote, le ultime novità live (Serie A 22^ giornata)

28 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Roma Sampdoria, Serie A 22^ giornata (Foto LaPresse)

Roma Sampdoria è il posticipo nella ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2017-2018: si gioca alle ore 20:45 di domenica 28 gennaio. La partita arriva a sole 96 ore da quella che si è giocata a Marassi e che è finita 1-1, strano scherzo del calendario dovuto al fatto che per recuperare l’andata (che non si era giocata a settembre per il maltempo) ci sono voluti quattro mesi e mezzo; con il pareggio maturato a Genova la Roma ha confermato i 7 punti di vantaggio sulla Sampdoria, ma si è anche staccata dalla Lazio - che adesso ha 5 lunghezze di vantaggio - e recuperato solo un punto all’Inter, che ha il quarto posto utile per andare in Champions League. La Sampdoria è sicura di mantenere il sesto posto, ma potrebbe essere agganciata dal Milan e così la corsa all’Europa League diventerebbe più complicata. Andiamo allora a studiare in maniera più approfondita in che modo i due allenatori potrebbero schierare le loro squadre in campo allo stadio Olimpico, leggendo le probabili formazioni di Roma Sampdoria.

QUOTE E PRONOSTICO

Sembra che l’agenzia di scommesse Snai abbia le idee piuttosto chiare per questa partita: giallorossi ampiamente favoriti, come viene già dimostrato dalla quota sul segno 1 - identifica la vittoria della Roma - che vale 1,40. Per il pareggio, per il quale come sempre dovrete giocare il segno X, il valore assegnato è 5,00 mentre il guadagno che avreste per indovinare la vittoria esterna della Sampdoria, identificata dal segno 2, sarebbe addirittura di 7,00 volte la cifra giocata. A Marassi è finita pari solo quattro giorni fa, ma forse è vero che la Roma avrebbe meritato qualcosa in più; ora con il fattore campo dalla loro i giallorossi possono tornare a vincere.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA SAMPDORIA

I DUBBI DI DI FRANCESCO

I tre infortunati di lusso non ce la fanno: Eusebio Di Francesco è ancora in emergenza e dunque potrebbe riproporre la mediana con Strootman da regista affiancato da Lorenzo Pellegrini e Nainggolan, a meno che Gonalons non riesca a recuperare prendendosi così il centro della linea (a quel punto sarebbe ballottaggio tra Strootman e Pallegrini). In difesa non cambia nulla, a meno che non diventi finalmente concreta l’idea di spostare Florenzi nel tridente offensivo: in quel caso Bruno Peres a destra, con Manolas e Fazio confermati davanti ad Alisson e Kolarov che si prenderà la corsia sinistra come al solito. In attacco mancano ancora i due esterni titolari El Shaarawy e Perotti: Gerson è quasi certo del posto, per l’altro è testa a testa tra Schick (che questa volta parte favorito) e Gerson. Dzeko, in gol quattro sere fa, dovrebbe esserci: Di Francesco è chiaro, finchè il bosniaco è a disposizione gioca lui ma questa dovrebbe essere davvero la sua ultima partita con la maglia della Roma perchè, in caso contrario, vorrà dire che resterà almeno fino a giugno.

LE SCELTE DI GIAMPAOLO

Questa volta Quagliarella potrebbe rimanere fuori per il risentimento muscolare accusato mercoledì: l’ex Caprari è pronto a iniziare la partita al fianco di Duvan Zapata, con Kownacki ancora destinato alla partita. Mancherà Praet, il cui infortunio sembra serio: dentro Edgar Barreto come mezzala, con Linetty che dunque farà l’altro interno di centrocampo e Lucas Torreira che come sempre si occuperà della cabina di regia. Per quanto riguarda la trequarti, confermato Gaston Ramirez nonostante Ricky Alvarez spinga per una maglia; attenzione a Caprari che potrebbe giocare qualche passo indietro, come già accaduto nel corso della stagione. In difesa torna Jacopo Sala che era squalificato, ma il terzino destro sarà ancora un Bereszynski in crescita esponenziale; a sinistra Strinic è sempre favorito su Murru, mentre a formare la coppia centrale a protezione del portiere Viviano saranno Silvestre e Gianmarco Ferrari, senza sorprese.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA SAMPDORIA: IL TABELLINO

ROMA (4-3-3): 1 Alisson; 24 Florenzi, 44 Manolas, 20 Fazio, 11 Kolarov; 7 Lo. Pellegrini, 6 Strootman, 4 Nainggolan; 8 Perotti, 9 Dzeko, 14 Schick

A disposizione: 28 Skorupski, 18 Lobont, 25 Bruno Peres, 15 Hector Moreno, 5 Juan Jesus, 33 Emerson P., 16 De Rossi, 17 Cengiz Under, 23 Defrel, 48 Antonucci, 30 Gerson, 92 El Shaarawy

Allenatore: Eusebio Di Francesco

Squalificati: -

Indisponibili: Karsdorp, Gonalons

SAMPDORIA (4-3-1-2): 2 Viviano; 24 Bereszynski, 26 Silvestre, 13 G. Ferrari, 17 Strinic; 8 E. Barreto, 34 Torreira, 16 Linetty; 90 G. Ramirez; 9 Caprari, 91 D. Zapata

A disposizione: 1 Puggioni, 92 Tozzo, 7 Sala, 3 Andersen, 19 Regini, 6 Dodò, 29 Murru, 21 Verre, 28 Capezzi, 11 R. Alvarez, 27 Quagliarella, 99 Kownacki

Allenatore: Marco Giampaolo

Squalificati: -

Indisponibili: Praet

