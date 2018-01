Probabili formazioni/ Spal Inter: quote, le ultime novità live (Serie A 22^ giornata)

Probabili formazioni Spal Inter: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti in campo al Mazza. I nerazzurri cercano riscatto nella ventiduesima giornata del campionato di Serie A

28 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Spal Inter, Serie A 22^ giornata (Foto LaPresse)

Spal Inter si gioca alle ore 12:30 di domenica 28 gennaio: prima partita del giorno nel programma della ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2017-2018. Sfida poco scontata per i nerazzurri, che non vincono da tempo e hanno calato la loro intensità dopo un grande avvio che li aveva portati anche in testa alla classifica; ora bisogna stringere i denti e provare a recuperare in chiave scudetto, ma sopratutto cercare di difendere il quarto posto dagli assalti della Roma. La Spal è terzultima, ma sembra in netta crescita rispetto a un brutto avvio di stagione: si trova a due sole lunghezze dalla salvezza e ha tutte le possibilità di restare in Serie A anche il prossimo anno, perchè sta comunque continuando a muovere la sua classifica e anche nell’ultimo impegno è andata a prendersi un punto autoritario sul campo dell’Udinese. Vediamo subito quali sono dubbi e certezze dei due allenatori per questa partita dello stadio Mazza, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Spal Inter.

QUOTE E PRONOSTICO

Naturalmente l’Inter è largamente favorita al Mazza, e così viene confermato dall’agenzia di scommesse Snai: la quota per la vittoria esterna dei nerazzurri, che è identificata dal segno 2, vale 1,65 mentre siamo a 5,25 per l’affermazione della Spal. Il pareggio, per il quale come sempre dovete giocare il segno X, è un’eventualità che paga piuttosto bene perchè vi permetterebbe di guadagnare 3,90 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto per questa partita di Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL INTER

LE SCELTE DI SEMPLICI

Leonardo Semplici schiera la sua Spal con il solito 3-5-2 ma potrebbe operare qualche cambiamento rispetto all’ultima partita; in porta si va verso la conferma di Alfred Gomis nonostante Meret abbia ormai recuperato, in difesa l’assenza di Salamon dovrebbe aprire alla titolarità di Thiago Cionek - arrivato dal Palermo - con Vicari e Felipe (un ex, anche se nell’Inter ha giocato davvero poco). A centrocampo il dubbio maggiore riguarda la corsia sinistra, dove c’è il solito ballottaggio tra Filippo Costa e Mattiello e non è ancora chiaro chi giocherà tra i due; sicuramente a destra vedremo Manuel Lazzari, con Viviani schierato in cabina di regia e Kurtic, preso a gennaio dall’Atalanta, favorito su Schiattarella per ricoprire uno dei due ruoli di interno. Dall’altra parte dovrebbe giocare Alberto Grassi; spazio invece a Floccari davanti, con Antenucci e Paloschi a giocarsi l’altra maglia di attaccante in assenza di Borriello, che al massimo andrà soltanto in panchina.

I DUBBI DI SPALLETTI

Il principale dubbio riguarda l’ultimo arrivato: Rafinha sarà titolare? Probabilmente no, ma nel caso è possibile che Luciano Spalletti lo indirizzi alla fascia destra in sostituzione di Candreva, oppure accentrando la posizione dell’ex Lazio. Se fosse così, Borja Valero tornerebbe a giocare come mediano al fianco di Matias Vecino, e dunque sarebbe lui il sostituto di Gagliardini che è destinato alla panchina. Nel caso invece in cui Rafinha sia in panchina, e dunque sia confermato il solito assetto con Candreva da esterno, in mezzo ci sarà Brozovic; dall’altra parte Perisic con Icardi prima punta, mentre per la difesa dovrebbe rientrare D’Ambrosio. Il quale non toglierà il posto a Joao Cancelo, perchè opererà a sinistra con la conferma del portoghese sulla fascia destra (e dunque a rimanere in panchina sarà Santon, preso di mira dai tifosi dopo l’errore contro la Roma); in mezzo la solita coppia formata da Miranda e Skriniar (ma in caso di punteggio favorevole, nel finale potrebbe vedersi qualche minuto per Lisandro Lopez), in porta naturalmente giocherà senza alcuna discussione Samir Handanovic.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL INTER: IL TABELLINO

SPAL (3-5-2): 1 A. Gomis; 4 Cionek, 23 Vicari, 27 Felipe; 29 M. Lazzari, 19 Kurtic, 77 Viviani, 88 A. Grassi, 33 F. Costa; 10 Floccari, 7 Antenucci

A disposizione: 97 Meret, 92 G. Marchegiani, 6 Cremonesi, 15 Vaisanen, 24 M. Vitale, 28 Schiattarella, 85 Dramé, 14 Mattiello, 9 F. Bonazzoli, 43 Paloschi, 22 Borriello

Allenatore: Leonardo Semplici

Squalificati: -

Indisponibili: Salamon, Pa Konate

INTER (4-2-3-1): 1 Handanovic; 7 Joao Cancelo, 25 Miranda, 37 Skriniar, 33 D'Ambrosio; 77 Brozovic, 11 Vecino; 87 Candreva, 20 Borja Valero, 44 Perisic; 9 Icardi

A disposizione: 27 Padelli, 46 Berni, 55 Nagatomo, 2 Lisandro Lopez, 13 Ranocchia, 21 Santon, 29 Dalbert, 8 Rafinha, 5 Gagliardini, 17 Karamoh, 23 Eder, 99 Pinamonti

Allenatore: Luciano Spalletti

Squalificati: -

Indisponibili: Vanheusden

