Rally di Montecarlo 2018/ Streaming video e diretta tv, vincitore, percorso, orario (28 gennaio, Mondiale Wrc)

Diretta Rally di Montecarlo 2018, info streaming video e tv. Ultima giornata di gara nell’appuntamento che apre il Mondiale Wrc 2018 (oggi domenica 28 gennaio)

28 gennaio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Rally di Montecarlo - LaPresse (immagine di repertorio)

Quarta e ultima giornata di gara al Rally di Montecarlo 2018, con cui il nuovo Mondiale Wrc inizia. Oggi domenica 28 gennaio sapremo chi sarà il vincitore della prova più amata e sicuramente la più ricca di fascino e tradizione fra quelle comprese nel calendario ufficiale del 2018. Senza dubbio il Rally di Montecarlo è quello che conosce anche chi non segue abitualmente questo sport. Un avvio di stagione a dir poco gustoso e la battaglia per la vittoria è sempre più nel vivo: oggi il ‘Monte’ si conclude e la classifica di questo rally sarà delineata nel corso degli appuntamenti che caratterizzeranno la mattina, fino alla Power Stage di mezzogiorno. L’attesa è grandissima, sia per la gara in sé sia perché il primo appuntamento ci darà anche la prima classifica del Mondiale Piloti per il 2018, andiamo dunque ad approfondire orari e percorsi di questa domenica 28 gennaio al Rally di Montecarlo.

ORARIO, INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL RALLY DI MONTECARLO

Segnaliamo che per quanto riguarda le prove speciali in programma oggi, il Rally di Montecarlo 2018 sarà trasmesso in diretta tv, almeno in parte: alle ore 9.00 la SS15 e poi dalle ore 12.15 la decisiva Power Stage saranno seguite da Fox Sports per gli abbonati Sky e di conseguenza saranno disponibili anche in diretta streaming video attraverso l’applicazione Sky Go. Consigliamo in ogni caso a tutti gli appassionati, in particolare chi non è abbonato Sky, di collegarsi al sito ufficiale del mondiale Wrc all’indirizzo www.wcr.com, dove sarà a disposizione il live timing delle prove e tutti gli ultimi aggiornamenti dal Principato di Monaco.

PERCORSO E PROTAGONISTI

Nella 86^ edizione del Rally di Montecarlo oggi saranno in programma un totale di quattro prove speciali, cioè due tratti entrambi da ripetere nel contesto di un mattino che sarà a dir poco intenso. Andiamo dunque con ordine, per scoprire anche tutti gli orari: alle ore 8.32 si comincerà con la SS14 La Bollene Vesubie-Peira Cava di 18,41 km, che sarà poi ripetuta a partire dalle ore 10.55. Dalle ore 9.08 la SS15 La Cabanette-Col de Braus che misura 13,58 km e sarà ripetuta a partire dalle ore 12.18 come ultimo atto di questo Rally, dunque la prova speciale numero 17 che costituirà la decisiva Power Stage. Ovviamente il protagonista più atteso di questo Rally di Montecarlo e in generale del Mondiale Wrc 2018 rimane Sebastian Ogier, cinque volte campione del mondo e vincitore della prova del Principato nella sua precedente edizione. I possibili sfidanti sono tanti: Neuville, Latvala, Tanak, Mikklsen e Meek sono impazienti di mettersi nuovamente alla prova per strappare spodestare il francese, anche se il nome più atteso è forse quello di chi a Montecarlo non c’è, cioè Sebastien Loeb, che tornerà a calcare il palcoscenico del Mondiale Wrc in Messico, a marzo.

