Rende-Lecce/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Rende-Lecce: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live. La capolista del girone C affronta i calabresi lanciatissimi verso i play-off.

28 gennaio 2018 Stefano Belli

Diretta Rende-Lecce, LaPresse

Rende-Lecce, diretta dal signor Amabile di Vicenza, domenica 28 gennaio 2018 alle ore 16.30, sarà una delle sfide relative al programma della ventitreesima giornata del campionato di Serie C nel girone C. La capolista è riuscita a scacciare la settimana scorsa, alla ripresa del campionato, l'assalto alla vetta del Catania, che era arrivato allo stadio Via del Mare desideroso di sovvertire le gerarchie di questo campionato. Ne è uscito fuori un pareggio che ha permesso al Lecce di mantenere il primo posto in classifica nel girone C di Serie C con quattro lunghezze di distanze dagli etnei. Ora però per la formazione allenata da Fabio Liverani c'è un altro severo esame all'orizzonte, ovvero la trasferta in casa di quella che al momento può essere considerata la rivelazione assoluta del torneo.

Il Rende infatti si è insediato stabilmente ai piani alti della classifica del raggruppamento, per la precisione in quarta posizione dopo tre vittorie consecutive. Alle due che avevano permesso alla matricola calabrese di chiudere alla grande il periodo delle Feste natalizie, col successo in casa della Reggina e quello sul campo amico contro l'Akragas, si è aggiunta quella alla ripresa del campionato su un altro campo molto difficile del girone. Il Rende a quota trentaquattro punti sembra poter davvero puntare ai play off, ma ciò che ha stupito è stata la continuità raggiunta dalla matricola in questa fase del campionato e per tutto il girone d'andata. Una squadra brillante che deve ora superare l'esame della prima della classe, che in trasferta non riesce però a brillare da diverso tempo, col Lecce che ha ottenuto quattro pareggi e una vittoria nelle ultime cinque partite disputate lontano dal Salento.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Il match Rende Lecce non sarà trasmesso in diretta tv su nessun canale in chiaro o a pagamento, ma solamente in diretta streaming via internet sul sito elevensports.it, con un abbonamento o acquistando la partita come evento singolo.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI RENDE LECCE

Capitolo probabili formazioni: il Rende scenderà in campo con Forte tra i pali, Sanzone, Porcaro e Pambianchi titolari nella difesa a tre, mentre Godano sarà impiegato come esterno laterale di destra e il francese Blaze come esterno laterale di sinistra. Al centro della mediana, al fianco del marocchino Laaribi si muoveranno Franco e Rossini. In avanti spazio a Ricciardo nel fare coppia con l'argentino Actis Goretta. Risponderà il Lecce con Perucchini in porta alle spalle dei due centrali di difesa Cosenza e Riccardi, mentre Di Matteo giocherà in posizione di esterno destro laterale e Lepore sarà invece impiegato come laterale mancino. A centrocampo, i titolari saranno Mancosu, Armellino ed Arrigoni, mentre il portoghese Ferreira si muoverà da trequartista alle spalle di Caturano e Torromino.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Al 3-5-2 del Rende padrone di casa si opporrà il 4-3-1-2 del Lecce di Fabio Liverani. Il Rende non affrontava i salentini da molti anni in campionato, l'unico precedente al quale fare riferimento è quello del 16 settembre scorso nel match d'andata di questo campionato, in cui i pugliesi hanno avuto la meglio, ma solo di misura, della neopromossa compagine calabrese grazie ad una rete messa a segno da Mancosu.

QUOTE E SCOMMESSE

Per questa trasferta della capolista in Calabria, i bookmaker vedono favoriti i leccesi con quota 2.10 proposta da Betclic per l'affermazione esterna. William Hill fissa invece a 3.20 la quota relativa al pareggio, mentre Bwin propone a 3.20 la quota per il segno '1'. L'over 2.5 viene proposto a 2.25 da Bet365, mentre Unibet offre a 1.65 la quota per l'under 2.5.

