Risultati Serie A/ Classifica aggiornata, diretta gol live score: si inizia con Spal-Inter (22^ giornata)

Risultati Serie A: classifica aggiornata, diretta gol live score. Oggi domenica 28 gennaio si giocano ben otto partite per la 22^ giornata di campionato

28 gennaio 2018 Mauro Mantegazza

Stiamo per vivere una domenica di grande calcio con la nostra Serie A. La 22^ giornata torna a proporci il programma classico, con otto partite domenicali dopo i due anticipi andati in scena ieri sera, Sassuolo-Atalanta e Chievo-Juventus. Andiamo allora naturalmente per prima cosa a vedere quale è il programma con gli orari di tutti gli incontri odierni: si comincia alle ore 12.30 con il lunch match Spal-Inter, ecco poi alle ore 15.00 cinque partite, cioè Crotone-Cagliari, Fiorentina-Verona, Genoa-Udinese, Napoli-Bologna e Torino-Benevento; le due partite più attese saranno però probabilmente i posticipi, alle ore 18.00 Milan-Lazio e alle ore 20.45 Roma-Sampdoria, che chiuderà la giornata a soli quattro giorni di distanza dal recupero del match di andata fra le due squadre, che mercoledì sera hanno pareggiato a Marassi per 1-1.

RISULTATI DEGLI ANTICIPI DI SERIE A

Sassuolo-Atalanta (0-3). Il primo anticipo della ventiduesima giornata ha evidenziato ancora una volta un' Atalanta in ottima forma. La squadra di Gasperini trionfa contro il Sassuolo con un netto 3-0 e vola al settimo posto. La resistenza dei neroverdi è di 30', poi la squadra di Iachini si scioglie come neve al sole. La prima vera occasione capita a Cornelius, ma il numero 9 atalantino non trova lo specchio della porta. Il match è molto fisico, ma alla fine sono i nerazzurri a trovare il gol dell'1-0: Ilicic calcia una punizione perfetta, trovando la testa di Masiello: il difensore ospite non sbaglia e supera Consigli. non succede più nulla fino al termine del primo tempo. Nella ripresa Politano suona la sveglia e colpisce il palo, ma da quel momento in poi l'Atalanta preme sull'acceleratore e sfiora il gol a più riprese. Prima Cristante, poi Ilicic. Ma il Sassuolo è ancora in partita: Berardi e Matri non riescono però a superare Berisha.

All' 83' arriva il gol del 2-0 con Cristante: grandissimo inserimento del centrocampista azzurro che supera per la seconda volta Consigli. Dopo tre minuti arriva anche il 3-0: Freuler non si fa pregare e calcia verso la porta: ancora gol e Atalanta ormai vicina alla vittoria. Nel finale c'è anche spazio per l'espulsione di Goldaniga, che rimedia il secondo giallo. Una vittoria importantissima che lancia i nerazzurri ad un punto dalla Sampdoria. Brutto stop per il Sassuolo, che dovrà riprendersi già nella sfida contro la Juventus.

Chievo Verona - Juventus (0-2). La Juventus trova un'importante vittoria in casa del Chievo Verona, al termine di una partita davvero incredibile. I bianconeri trionfano e volano momentaneamente in testa alla classifica, in attesa del Napoli, impegnato nel match casalingo contro il Bologna. Un 2-0 che legittima ancora di più la forza fisica di questa squadra. Nel primo tempo la gara è davvero dura, con Asamoah e Higuain ammoniti. I bianconeri fanno girare il pallone, ma non trovano spazi. Infatti non ci sono tantissime occasioni da gol. La partita cambia al 35', quando Bastien entra male e prende il cartellino giallo. Dopo 2' di gioco, il centrocampista belga compie una clamorosa ingenuità, trattenendo un avversario: secondo giallo e cartellino rosso. Nonostante l'uomo in meno i bianconeri non riescono a trovare il gol. Nella ripresa Pucciarellli lascia il campo, al suo posto Depaoli. Maran è costretto a cambiare Tomovic per via di un infortunio. Al 62' succede di tutto: Cacciatore preme sull'acceleratore e calcia in porta, ma Szczesny blocca la sfera. Il giocatore resta a terra dopo un colpo al volto e viene invitato ad uscire dal campo da parte dell'arbitro. Volano parole grosse e il giocatore del Chievo viene espulso: padroni di casa in nove uomini e Juventus aggressiva.

Il forcing della Juventus trova i suoi frutti. Al 66' Pjanic apre per Bernardeschi sulla corsia destra, che di prima intenzione appoggia a Kedhira: il tedesco calcia di prima intenzione e supera sul primo palo Sorrentino. La Juventus, nonostante il vantaggio, preme ancora sull'acceleratore per poter cercare di chiudere il match. A tre minuti dalla fine Douglas Costa si inventa un gran cross sul secondo palo, che pesca Higuain: il numero 9 si coordina bene e supera Sorrentino per la seconda volta. L'arbitro chiede l'ausilio del Var, ma la posizione di partenza del Pipita è regolare. Nonostante i cinque minuti di recupero assegnati, Maresca fischia senza recupero. La Juventus vince 2-0 e lancia la sfida al Napoli, impegnato nel delicato match contro il Bologna.

SERIE A: LA CLASSIFICA

Proprio i recuperi hanno finalmente consentito di non avere differenze di partite giocate, a parte naturalmente per i vari anticipi e posticipi. Ecco ad esempio che adesso possiamo considerare la Lazio favorita nella corsa alla Champions League, o almeno è senza dubbio più in forma rispetto a Inter e Roma, che comunque possono giocarsi il quarto posto che da quest’anno (diamone onore alla nostra Figc, una volta tanto) tornerà a valere la qualificazione alla massima competizione europea, senza nemmeno dover passare dai preliminari. Siamo ormai nel girone di ritorno, dunque ogni battaglia entra sempre più nel vivo, dalla volata scudetto fra il Napoli e la Juventus fino alla solita bagarre per salvarsi, che oggi avrà in Crotone Cagliari la partita da seguire con la maggiore attenzione.

22^ GIORNATA SERIE A, I BIG MATCH

Naturalmente però I big-match saranno Milan Lazio e Roma Sampdoria. Abbiamo già accennato al fatto che la Lazio è la squadra al momento più in forma, con un attacco che segna a raffica e una piccola speranza addirittura di lottare per lo scudetto. La trasferta di San Siro è molto attesa, ma ciò vale anche per i rossoneri: qualche segnale di miglioramento con la cura Gattuso inizia a vedersi, ma è chiaro che solo la sfida con una big (all’andata solo disastri per il Milan) potrà dire se possiamo davvero parlare di ripresa o se il Milan potrà ambire al massimo al sesto-settimo posto. Quanto a Roma Sampdoria, sappiamo che i giallorossi stanno vivendo un momento difficile, ma avere acciuffato il pareggio in extremis a Marassi è stata comunque una dimostrazione di carattere: ora servirebbe tornare alla vittoria, ma i blucerchiati di Marco Giampaolo non sono certamente l’avversario ideale per riuscirci.

SERIE A, 22^ GIORNATA: I RISULTATI

Ore 12.30

Spal-Inter

Ore 15.00

Crotone-Cagliari

Fiorentina-Verona

Genoa-Udinese

Napoli-Bologna

Torino-Benevento

Ore 18.00

Milan-Lazio

Ore 20.45

Roma-Sampdoria

CLASSIFICA SERIE A

Juventus 56

Napoli 54

Lazio 46

Inter 43

Roma 41

Sampdoria 34

Atalanta 33

Milan 31

Udinese, Torino 29

Fiorentina 28

Bologna 27

Chievo, Sassuolo 22

Genoa 21

Cagliari 20

Crotone 18

Spal 16

Verona 13

Benevento 7

