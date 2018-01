Risultati Serie C/ Classifica aggiornata, diretta gol live score girone A, B, C (23^ giornata)

Risultati Serie C, classifica aggiornata, diretta gol live score girone A, B, C (23^ giornata). Proseguirà quest’oggi il 23esimo turno del terzo campionato di calcio italiano

Matera-Lecce - LaPresse

Proseguirà quest’oggi il campionato di Serie C, con il 23esimo turno. Dopo gli anticipi di venerdì e sabato, oggi entrerà decisamente nel vivo il terzo campionato di calcio d’Italia, visto che si giocheranno tutti i match del Gruppo A, il posticipo del Girone B, e infine, ben sette sfide del Girone C. Andiamo quindi a vedere nel dettaglio gli incontri in programma nelle prossime ore.

LE PARTITE DEL GIRONE A

Cominciamo dalle sfide del Girone A, che come detto, scenderà in campo totalmente nella giornata di oggi. Impegno abbastanza semplice per la capolista Livorno, che ospiterà in Toscana l’Alessandria, squadra che occupa l’undicesima posizione in classifica, a ridosso della zona playoff. Situazione molto simile per il Siena, secondo a quota 43, che giocherà contro il Gavorrano, fanalino di coda del gruppo con appena 13 punti sin qui conquistati. Attenzione invece a quello che succederà dalle ore 18:30 a Viterbo, dove la Viterbese ospiterà il Pisa, e trattasi della sfida fra la terza e la quarta in classifica: una gara quindi molto delicata. I milanesi della Giana Erminio, quinti in graduatoria con 32 punti, voleranno invece in trasferta in Piemonte per affrontare il Cuneo (diciassettesimo e avversario alla portata dei meneghini), mentre il Monza ospiterà in Brianza la Lucchese. Bello anche l’incontro di Olbia fra i laziali e la Carrarese, rispettivamente, settima e decima forza del campionato, in piena corsa playoff, mentre la Pistoiese volerà a Piacenza per sfidare gli emiliani della Pro. A completamento del programma del Gruppo A, la partita Arezzo-Piacenza e l’incontro fra il Pontedera e l’Arzachena, gara quest’ultima molto importante per la zona playout.

LE PARTITE DEL GIRONE B e C

Come dicevamo, per il Girone B si giocherà un solo incontro, il posticipo delle ore 15:00 fra il Renate e il Modena. In realtà, come ben si sa, la sfida non si disputerà visto che la società emiliana è fallita. Passiamo quindi al Gruppo C per cui sono previste sette partite. La gara più interessante è senza dubbio la sfida della capolista Lecce, con i pugliesi che dovranno superare l’esame in Calabria contro il Rende, squadra quest’ultima che sta vivendo un’ottima stagione, quarta a quota 34 punti in classifica. In campo oggi anche il Matera, quinto assoluto con 33 punti, che giocherà in Basilicata contro la Reggina, tredicesima a 24. Il Siracusa invece, ospiterà in Campania il Fondi, mentre il Cosenza, settimo a 32, dovrà volare in Puglia per sfidare la Fidelis Andria, quart’ultima a quota 21. Altra formazione pugliese in campo è il Monopoli, che ospiterà i siciliani della Sicula Leonzio, mentre il Bisceglie volerà a Catanzaro per un match di metà classifica, valevole per la corsa ai playoff. Infine, la sfida fra la penultima e l’ultima, leggasi la Paganese e l’Akragas, in programma dalle ore 16:30 di oggi a Pagani, e molto importante per la zona playout.

RISULTATI E CLASSIFICA GIRONE A

Ore 14:30 Arezzo-Piacenza

Ore 14:30 Pro Piacenza-Pistoiese

Ore 14:30 Cuneo-Giana

Ore 14:30 Olbia-Carrarese

Ore 14:30 Monza-Lucchese

Ore 14:30 Pontedera-Arzachena

Ore 14:30 Livorno-Alessandria

Ore 18:30 Viterbese-Pisa

Ore 18:30 Siena-Gavorrano

Classifica: Livorno 50, Siena 43, Viterbese 40, Pisa 39, Giana 32, Monza, Olbia 30, Pistoiese 29, Arezzo, Carrarese 28, Alessandria 27, Piacenza 26, Lucchese 25, Arzachena, Pontedera 24, Pro Piacenza 21, Cuneo 20, Prato 14, Gavorrano 13

RISULTATI E CLASSIFICA GIRONE B

Ore 15:00 Renate-Modena (annullata)

Classifica: Padova 38, Renate 33, Sambenedettese, Feralpi 32, Reggian, Albinoleffe 29, Sudtiro, Bassano 28, Mestre 27, Triestina, Pordenone 26, Vicenza 24, Fermana 23, Ravenna, Gubbio 22, Teramo 21, Santarcangelo 19, Fano 15

RISULTATI E CLASSIFICA GIRONE C

Ore 14:30 Monopoli-Sicula Leonzio

Ore 16:30 Catanzaro-Bisceglie

Ore 16:30 Paganese-Akragas

Ore 16:30 Siracusa-Fondi

Ore 16:30 Rende-Lecce

Ore 20:30 Andria-Cosenza

Ore 20:30 Matera-Reggina

Classifica: Lecce 46, Catania 42, Trapani 37, Rende 34, Matera 33, Siracusa, Cosenza 32, Virtus Francavilla 30, Juve Stabia, Monopoli 29, Bisceglie 27, Catanzaro 25, Reggina 24, Fondi, Sicula 22, Andria, Casertana 21, Paganese 16, Akragas 10

