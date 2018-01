Roma-Sampdoria/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Edin Dzeko, l'attaccante della Roma in azione (LaPresse)

Roma Sampdoria, diretta dal signor Banti della sezione AIA di Livorno e valevole per la terza giornata di ritorno del campionato di Serie A, è in programma allo stadio Olimpico questa domenica (ore 20.45) quale posticipo serale. Le compagini allenate rispettivamente da Eusebio Di Francesco e Marco Giampaolo tornano a incrociare i tacchetti dopo solo qualche giorno: a causa di uno “scherzo” del calendario, infatti, giallorossi e blucerchiati hanno disputato solo mercoledì scorso a “Marassi” il recupero del turno d’andata non disputato alcuni mesi fa: dunque, dopo il rocambolesco pareggio che ha permetto ai capitolini di evitare la sconfitta nel recupero, ci sarà per entrambe la chance di provare a vincere e riprendere la rincorsa ai rispettivi obiettivi europei.

ROMA SAMPDORIA, DIRETTA LIVE

Due squadre che stanno vivendo un momento altalenante di forma, pur mantenendosi nelle zone alte della classifica e senza aver compromesso quanto di buono mostrato nella prima parte di stagione: Roma e Sampdoria si ritrovano questa domenica per tornare alla vittoria e affiancate in classifica (quinti i giallorossi, sesti i doriani) ma separati da ben sette punti in classifica. Per quanto riguarda i ragazzi di Di Francesco, la frenata di dicembre e il pari che l’Inter ha imposto a “San Siro” li ha relegati al di fuori della zona Champions, a quota 41 e con l’incognita del calciomercato dato che è ancora incerta la presenza di Emerson e Dzeko all’Olimpico: tuttavia, la cessione che sembrava oramai definita stenta a trovare un accordo. Proprio per questo motivo la Sampdoria, attualmente a quota 34, proverà un nuovo sgambetto ai danni degli avversari, come peraltro stava riuscendo lo scorso mercoledì a pochi minuti dalla fine.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Roma Sampdoria verrà trasmessa in diretta tv su entrambe le piattaforme televisive: l’appuntamento per questa partita è dunque su Sky Sport 1, Sky Supercalcio e Sky Calcio 1, oppure su Mediaset Premium Sport e Premium Sport HD; inoltre per gli abbonati sarà possibile seguire la partita dello stadio Olimpico anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone le applicazioni Sky Go oppure Premium Play, che non comportano costi aggiuntivi.

IL CONTESTO

Ma in quale stato di forma arrivano Roma e Sampdoria al posticipo serale di questo weekend? Come detto, gli ultimi due mesi hanno visto capitolini e blucerchiati rallentare l’andatura e sprecare un po’ del vantaggio accumulato nella fase autunnale del torneo. In casa romanista, la vittoria manca oramai da sette turni, quando (per giunta in extremis) i padroni di casa superarono il Cagliari all’Olimpico: da allora, solo tre pareggi per la squadra di Di Francesco e tre KO (di cui però uno maturato tra le mura amiche ma in Coppa Italia col Torino); anche per questo motivo, con un ambiente in fibrillazione, sarà importante far dimenticare il 2-1 subito a domicilio dall’Atalanta. Per quanto riguarda gli ospiti allenati da Giampaolo, escludendo la sconfitta in Tim Cup a Firenze (3-2), hanno perso per ben tre volte (in casa col Sassuolo, a Napoli e pure sul campo del Benevento), facendo bottino pieno in casa con la Spal a fine anno e nell’ultimo turno (3-1 alla stessa Fiorentina), prima di impattare per 1-1 nel recupero contro la Roma.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA SAMPDORIA

Mercato e qualche dubbio legato all’infermeria: ci sono molti punti interrogativi a proposito delle probabili formazioni che Roma e Sampdoria schiereranno domenica sera all’Olimpico. I padroni di casa non dovrebbero derogare al classico 4-3-3 in cui, tuttavia, non è certa la presenza di Dzeko: Di Francesco presenterà Alisson tra i pali, protetto da una retroguardia a quattro formata da Fazio e Manolas al centro e la coppia Florezi-Kolarov sulle fasce. In mezzo, confermati Pellegrini, Nainggolan e Strootman, mentre in attacco Dzeko sarà al centro del tridente, affiancato da Schick e Gerson.

Tra i blucerchiati, invece, Giampaolo punterà su quel 4-3-1-2 grazie al quale sta costruendo molte delle sue fortune: con Viviano in porta, la linea difensiva presenterà (da destra a sinistra), Berezynski, Ferrari, Silvestre e Strinic, mentre in mediana la regia sarà affidata a Linetty e Torreira, con Barreto interdittore e Ramirez schierato al vertice del rombo dietro un Quagliarella che pare recuperato e Zapata.

LA CHIAVE TATTICA

Uno dei temi tattici più interessanti della gara tra Roma e Sampdoria risiede non solo nella “sfida nella sfida” tra Dzeko (se dovesse essere della contesa) e Quagliarella, ma anche nelle linee mediane che Di Francesco e Giampaolo hanno allestito in questi mesi. Tra i giallorossi, Strootman potrebbe essere riproposto in regia lasciando così a Nainggolan il ruolo di guastatore (cosa che non sempre gli sta riuscendo in questa stagione dopo l’addio di Luciano Spalletti), mentre i blucerchiati risponderanno con un “doppio cervello” formato da Torreira e Linetty, mentre Ramirez aggiungerà ulteriore fantasia tra le linee avversarie provando ad accendere la temibile coppia d’attacco doriana.

QUOTE E PRONOSTICO

Passando ad analizzare le previsioni dei bookmakers in vista del match tra Roma e Sampdoria, emerge come i favori del pronostico vadano ancora ai giallorossi nonostante il loro relativo periodo di appannamento. La vittoria dei giallorossi è pagata infatti solo 1.40 dalla Snai, mentre più interessante è la quota proposta per il pari da Sisal Matchpoint (5.00) e che potrebbe solleticare più di qualche scommettitore; sempre Sisal pagherebbe otto volte la giocata in caso di un comunque clamoroso segno “2”. Sul versante delle scommesse per Under e Over, invece, si segnala il 2.48 proposto a Unibet nel caso non vengano marcati più di due gol e la quota Snai che renderebbe 1.55 volte la posta in gioco in caso di gara con molte reti..

