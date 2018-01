Siena-Gavorrano/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Siena-Gavorrano: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live. Occasione per i bianconeri per allungare al secondo posto

28 gennaio 2018 Fabio Belli

Il Siena ospita il Gavorrano ultimo della classe

Siena-Gavorrano, diretta dal signor Dionisi di L’Aquila, domenica 28 gennaio 2018 alle ore 18.30, sarà uno dei due posticipi del programma della ventitreesima giornata del campionato di Serie C nel girone A. Ottima partenza del Siena nel 2018, con i bianconeri che avevano chiuso il vecchio anno vincendo due a uno in casa dell’Arzachena, ed hanno ripreso il loro cammino con una trasferta vinta con il medesimo punteggio, due a uno a Piacenza. Secondo posto messo più al sicuro per i bianconeri che devono ancora guardarsi dagli assalti di Viterbese e Pisa, ma che potrebbero sfruttare lo scontro diretto tra le due inseguitrici. Questo considerando che il Gavorrano, con il rocambolesco quattro a tre subito ad Olbia nell’ultimo turno disputato, resta sempre il fanalino di coda del girone A di Serie C, ad un punto dal Prato penultimo ma a ben undici lunghezze dalla salvezza diretta. Quattro sconfitte nelle ultime cinque partite di campionato per gli ultimi in classifica, e quello di Siena non sembra proprio il campo più agevole per cercare riscatto.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

La sfida Siena Gavorrano non sarà disponibile in diretta tv ma solo in diretta streaming video via internet, per tutti gli abbonati e per chi acquisterà il singolo match sul sito elevensports.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni del match: Siena in campo con Pane in porta, Rondanini schierato sull’out difensivo di destra e Iapichino sull’out difensivo di sinistra, con Sbraga e D’Ambrosio al centro della retroguardia. Terzetto di centrocampo composto da Vassallo, Gerli e Cristiani, in avanti Guberti sarà il trequartista alle spalle del tandem Neglia-Marotta. Risponderà il Gavorrano con Salvalaggio in porta dietro una difesa a tre con Borghini, Salvadori e Bruni schierati dal primo minuto. I centrali di centrocampo saranno Remedi, Conti e Vitiello, mentre Malotti avrà il compito di presidiare la fascia destra e Gemignani la corsia laterale di sinistra del campo. Brega farà invece coppia con Moscati sul fronte offensivo.

TATTICA E PRECEDENTI

Le due squadre si affronteranno schierate in campo con un 4-3-1-2 per il Siena ed un 3-5-2 in risposta del Gavorrano. Nel match d’andata di questo campionato il Siena ha avuto la meglio con un secco due a zero, reti di Marotta e Guberti su rigore. L’ultimo precedente allo stadio Franchi risale al campionato di Serie D, il 3 maggio 2015: tre a tre il risultato finale nell’anno che riportò i bianconeri tra i professionisti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per il match allo stadio Franchi vedono i padroni di casa nettamente favoriti, Siena vincente quotato 1.36 da William Hill, mentre il pareggio viene proposto a una quota di 4.60 da Bwin e la vittoria in trasferta a una quota di 8.25 da Betclic. Per i gol realizzati, over 2.5 e under 2.5 quotati rispettivamente 1.80 e 2.00 da Bet365.

