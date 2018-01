Siena Trapani/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket A2 Ovest)

Diretta Siena Trapani, info streaming video e tv: orario e risultato live della aprtita che si gioca al PalaEstra ed è valida per la diciottesima giornata nel girone Ovest di basket A2

28 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Siena Trapani, basket A2 Ovest (Foto LaPresse)

Siena Trapani va in scena al PalaEstra con palla a due alle ore 18:00 di domenica 28 gennaio: siamo nella terza giornata del girone Ovest di basket Serie A2 2017-2018 e per la Mens Sana questo è un importante banco di prova per saggiare le ambizioni da playoff che restano vive. Le due squadre arrivano all’appuntamento con record rovesciato: per la Soundreef 7 vittorie e 10 sconfitte, per la Lighthouse 10 vittorie e 7 sconfitte. Al momento questa distanza fa tutta la differenza del mondo: Siena deve infatti scalare una montagna perchè davanti a lei ha ben quattro squadre posizionate a 8-9 e al momento solo una di queste farebbe i playoff. Trapani si trova in sesta posizione: affronterebbe la terza del girone Est negli ottavi della post season, sarebbe la Fortitudo Bologna e i siciliani non avrebbero il vantaggio del fattore campo. Anche per questo motivo la Lighthouse spera di migliorare la sua posizione in classifica; non sarà semplice perchè il campionato nelle posizioni di alta graduatoria è competitivo, un colpo al PalaEstra sarebbe allora l’ideale per iniziare la scalata.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Siena Trapani non sarà trasmessa in diretta tv, ma come sempre tutti gli appassionati potranno avvalersi della piattaforma Eurosport Player per seguirla in diretta streaming video: attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone richiede il pagamento di una quota per abbonarsi al servizio. Ricordiamo anche il sito www.legapallacanestro.com dove potrete trovare tutte le informazioni utili su questa partita del PalaEstra, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

QUI SIENA

Fino a questo punto della stagione il problema della Mens Sana è stata una continuità mai trovata: basta guardare gli ultimi risultati per farsi un quadro della situazione piuttosto riassuntivo. Siena ha appena vinto sul campo di Agrigento, ma in precedenza era caduta in casa contro Casale Monferrato e aveva perso a Tortona, mentre prima ancora aveva battuto la Virtus Roma e perso due volte in fila. Sembra che la Soundreef abbia ancora una sorta di timore reverenziale nei confronti delle squadre di prima fascia: raramente i toscani sono riusciti a fare risultato contro di loro e questo ovviamente rappresenta un problema non soltanto in termini di regular season, ma anche e soprattutto qualora dovessero arrivare i playoff. L’obiettivo è quello di entrare nelle prime quattro: in questo modo nel primo turno la squadra avrebbe il vantaggio del fattore campo e questo potrebbe fare tutta la differenza del mondo, perchè al PalaEstra Siena viaggia piuttosto bene avendo perso solo due volte in tutto il campionato (contro Cagliari e Rieti) ed è riuscita a fare la voce grossa anche contro avversarie di livello. Come detto però l’imperativo è trovare la continuità: dopo la partita contro Trapani la Mens Sana giocherò contro Napoli ed Eurobasket Roma in trasferta, con in mezzo la partita verità con Scafati, una sfida che - se vinta - potrebbe rappresentare il definitivo salto di qualità e far definitivamente sognare i tifosi.

QUI TRAPANI

Pessimo avvio di 2018 per la Lighthouse: i siciliani avevano chiuso l’anno solare con 10 vittorie e 4 sconfitte e avevano il vento in poppa, ma hanno scoperto di non poter minimamente calare la loro intensità. Al rientro dalla sosta la squadra ha perso in casa contro Cagliari, poi è caduta a Treviglio in overtime ed è stata battuta, ancora al PalaConad, da Biella che ha vinto in volata. Ancora una volta il supplementare è stato fatale: a dire il vero la partita è stata persa in precedenza, quando Jesse Perry ha avuto i due liberi per vincerla ma ne ha segnato soltanto uno, permettendo inoltre a Jazzmarr Ferguson di provare la conclusione vincente. In overtime Trapani ha sempre inseguito: pure, Brandon Jefferson ha sbagliato la tripla che avrebbe dato il successo ai suoi (1/5 dalla lunga distanza). Incredibilmente quel libero sbagliato da Perry (20 punti e 8 rimbalzi con 8/9 dal campo) è stato l’unico errore in lunetta della sua partita (3/4), segno che quando le cose girano male è difficile riprendere il discorso e risalire la corrente; adesso Trapani deve ritrovarsi, perchè perdere una quarta partita in serie significherebbe crollare dal punto di vista psicologico e soprattutto iniziare a guardare con ansia la classifica, pur se ovviamente ogni tipo di discorso potrà essere fatto avendo il quadro completo dei risultati che matureranno in questa giornata.

© Riproduzione Riservata.