Siracusa-Fondi/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Siracusa-Fondi: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live. Rendimento altalenante per i padroni di casa mentre gli ospiti puntano alla salvezza.

28 gennaio 2018 Stefano Belli

Diretta Siracusa-Fondi, LaPresse

Siracusa-Fondi, diretta dal signor Provesi di Treviglio, domenica 28 gennaio 2018 alle ore 16.30, sarà uno dei match che faranno parte del programma della ventitreesima giornata del campionato di Serie C nel girone C. Troppi alti e bassi per il Siracusa finora, per pensare di poter puntare al massimo degli obiettivi in classifica. Anche perché a cavallo tra il 2017 ed il 2018 gli aretusei hanno subito due sconfitte che hanno fatto fare un passo indietro alla squadra, ora agganciata dal Cosenza a quota trentadue punti. Il che ha rimesso in discussione la partecipazione ai play off alla quale il Siracusa poteva puntare dopo un grande rush nel corso del girone d'andata.

Di fronte i siciliani si troveranno però un Fondi che ha ripreso il suo cammino con grande caparbietà, con un pari interno contro la Virtus Francavilla per due a due con un rigore di Lazzari e gol di De Martino, reti rimontate alla fine dalla rete di Viola, dopo che i pugliesi si erano portati avanti con Sicurella. I pontini stanno lottando per portarsi fuori dalla zona play out, dalla quale al momento hanno un punto di vantaggio. La bagarre è grande ma il Fondi non può dimenticare come il campionato sia iniziato dopo una pesante serie di sconfitte, e dunque dall'avvento in panchina del tecnico Mattei è arrivata una serie di risultati positivi che hanno riportato in quota la formazione pontina. Dunque sarà una sfida tra due squadre chiamate a non sbagliare per la classifica.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

L'incontro Siracusa Fondi non sarà trasmesso in diretta tv su nessun canale free o pay, ma solamente in diretta streaming via internet sul sito elevensports.it, con un abbonamento o acquistando la partita come evento singolo.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI SIRACUSA FONDI

Allo stadio De Simone di Rende scenderanno in campo queste probabili formazioni: per i siciliani partiranno titolari Tomei tra i pali e una difesa a tre composta da Daffara, Magnani e Giordano. Sulla corsia laterale di destra si muoverà Palermo e Liotti sarà invece l'esterno di fascia mancino, mentre l'argentino Spinelli e Toscano saranno i due centrali di centrocampo. Catania sarà il trequartista, mentre Scardina e Bernardo faranno coppia sul fronte offensivo. Risponderà il Fondi con l'albanese Elezaj estremo difensore, alle spalle di una difesa a quattro schierata dalla fascia destra alla fascia sinistra con Galasso, Vastola, Maldini e Pompei. A centrocampo, Quaini, Ricciardi e De Martino saranno titolari alle spalle di Lazzari, trequartista alle spalle di Addessi e Corticchia, mentre mancherà Corvia per squalifica, dopo l'espulsione subita nell'ultimo match interno dei rossoblu contro la Virtus Francavilla.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

I moduli a confronto sono il 4-2-3-1 per il Siracusa ed il 4-3-1-2 per il Fondi. All'andata giocata allo stadio Purificato di Fondi, i siciliani sono passati con un perentorio tre a uno, con gol di Mangiacasale, Scardina e Turati. Il Siracusa ha vinto anche in casa l'ultimo precedente giocato in Sicilia, il 12 marzo scorso, uno a zero con gol di Scardina a cinque minuti dal novantesimo. Si è trattato del primo precedente disputato tra i professionisti tra le due squadre.

QUOTE E SCOMMESSE

Le quote per la sfida in casa dei siciliani vedono i bookmaker essere favoriti con vittoria interna quotata 1.85 da Betclic, mentre William Hill propone a 3.30 la quota riferita all'eventuale pareggio e Bwin moltiplicherà per 4.00 quanto investito sul successo esterno dei laziali. L'over 2.5 viene invece quotato 2.29 da Bet365, mentre Unibet quota 1.62 l'under 2.5.

