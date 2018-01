Slalom speciale Lenzerheide/ Streaming video e diretta tv, orario, risultato live (Coppa del Mondo sci donne)

Diretta slalom speciale Lenzerheide streaming video e tv, orario e risultato live della gara di Coppa del Mondo di sci donne: Shiffrin ancora favorita d'obbligo

28 gennaio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta slalom Lenzerheide: Mikaela Shiffrin (LaPresse)

La Coppa del Mondo di sci è ancora a Lenzerheide e oggi ci propone lo slalom speciale femminile nella località del Canton Grigioni, in Svizzera. Il calendario stagionale dello slalom è stato decisamente anomalo: una raffica di gare tecniche nel periodo delle festività, poi un vuoto cominciato dopo la gara in notturna di Flachau e che termina solamente oggi. Nonostante qualche battuta a vuoto nelle ultime uscite in altre specialità, i riflettori saranno tutti puntati su Mikaela Shiffrin, inevitabilmente la donna da battere fra i pali stretti, sperando che pure le azzurre possano ergersi a protagoniste in una specialità a dire il vero poco amica. Lo spettacolo in ogni caso è garantito: ecco tutto quello che serve sapere per seguire lo slalom di Lenzerheide.

SLALOM LENZERHEIDE, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

La prima manche dello slalom femminile di Lenzerheide è in programma alle ore 9.30, mentre per la seconda manche l’appuntamento sarà alle ore 12.15. Diciamo che l'appuntamento per tutti gli appassionati sarà anche oggi in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile sia su Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium. Se non potrete mettervi davanti a un televisore, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player ma anche Sky Go e Premium Play. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Svizzera (www.fis-ski.com).

SLALOM LENZERHEIDE: FAVORITE E ITALIANE

In slalom naturalmente la favorita è una sola, cioè Mikaela Shiffrin. Un dominio forse quest’anno ancora più netto del solito fra i pali stretti per l’americana, campionessa olimpica e tre volte iridata in slalom: un solo secondo posto a metà novembre alle spalle di Petra Vlhova, che sfruttò una condizione fisica in quel momento migliore per la slovacca, poi dalla gara di Killington è iniziato un monologo che ha visto solamente vittorie di Mikaela Shiffrin sia negli slalom “normali” sia nei due paralleli, disputati a Courchevel poco prima di Natale e ad Oslo il giorno di Capodanno. Il totale parla di 780 punti su un totale di 800 disponibili, grazie ai quali Mikaela Shiffrin sarebbe al comando della classifica generale di Coppa del Mondo anche se non avesse fatto nemmeno un punto in tutte le altre specialità. Per i posti sul podio le più autorevoli candidate sono la stessa Vlhova, la svedese Frida Hansdotter e la svizzera Wendy Holdener, ma per la vittoria servirebbe una vera e propria impresa.

Per quanto riguarda invece le azzurre, la situazione in slalom anche quest’anno è piuttosto deludente, come già nelle scorse stagioni. Spicca il terzo posto di Irene Curtoni nel parallelo di Courchevel, mentre negli slalom classici quella che sembra avere il maggiore potenziale è Chiara Costazza, che però non è ancora riuscita a mettere insieme una gara come si deve dall’inizio alla fine di entrambe le manche. Le posizioni di vertice restano dunque lontane e preoccupa anche l’assenza di un ricambio generazionale, visto che le uniche tre italiane andate a punti finora sono Curtoni, Costazza e Manuela Moelgg, che dal canto suo potrebbe essere all’ultima stagione della carriera.

