Spal Inter/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Spal Inter info streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live del match allo stadio Mazza di Ferrara per la 22^ giornata di Serie A

Spal Inter, diretta dall'arbitro Piero Giacomelli e in cartellone questa domenica all'ora di pranzo (ore 12.30), vedrà le due compagini affrontarsi allo stadio “Paolo Mazza” di Ferrara. La sfida, per la quale si prevede il tutto esaurito, vede biancazzurri e milanesi affrontarsi dopo il 2-0 maturato all’andata a San Siro e segna peraltro il ritorno dei nerazzurri a Ferrara dopo tantissimi anni. Di fronte ci saranno due squadre che, per motivi diversi, sono alla ricerca di una vittoria che allontanerebbe eventuali crisi e le rilancerebbe in graduatoria dopo un finale di 2017 in tono minore rispetto ai mesi precedenti.

SPAL INTER, DIRETTA LIVE

Come detto, attualmente Spal e Inter sono separate in graduatoria da un divario di 27 punti anche se il match ad orario prandiale non ha un pronostico poi così scontato. La squadra di casa ha totalizzato fino ad ora 16 punti, non sufficienti fino ad ora per tenere gli estensi fuori dalla zona retrocessione: infatti, se il Verona (diciannovesimo) è indietro di tre lunghezze, Cagliari e Crotone hanno rispettivamente 20 e 18 punti e sono loro i riferimenti che il gruppo di Semplici deve tenere nel mirino per non perdere contatto. L’Inter, invece, dopo un girone d’andata quasi da record, ha cominciato a rallentare e, pur alla ragguardevole quota di 43 punti, ora si deve guardare le spalle dalla Roma per l’ultimo posto utile in Champions (i giallorossi sono a -2) ma anche evitare che una Lazio in gran forma (+3) scappi via in maniera inesorabile e blindi il terzo posto.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Spal Inter verrà trasmessa in diretta tv su entrambe le piattaforme televisive: l’appuntamento per questa partita è dunque su Sky Supercalcio e Sky Calcio 1, oppure su Mediaset Premium Sport e Premium Sport HD; inoltre per gli abbonati sarà possibile seguire la partita dello stadio Mazza anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone le applicazioni Sky Go oppure Premium Play, che non comportano costi aggiuntivi.

IL CONTESTO

La squadra di Leonardo Semplici e quella di Luciano Spalletti si trovano al momento nettamente distanziate in classifica, ma l’esito della gara che andrà in scena in terra estense non è poi così scontato dal momento che la Spal vende sempre cara la pelle tra le mura amiche, mentre l’Inter manca l’appuntamento con la vittoria da più di un mese e deve ritrovare innanzitutto le sue certezze per ripartire. I biancazzurri hanno raccolto solamente una vittoria nelle sette ultime uscire (maturata comunque nell’importante scontro salvezza di Benevento), a fronte di tre pareggi (due per 2-2 al “Mazza” e uno per 1-1 domenica scorsa a Udine) e tre KO, il più pesate dei quali è arrivato nell’ultimo match casalingo (2-5 dalla Lazio). Dal canto suo l’Inter, dopo aver asfaltato il Chievo in casa (5-0) e aver ottenuto un ottimo pari a reti bianche in casa della Juventus (era il 9 dicembre) si è inceppata, raccogliendo solo prima due KO consecutivi con Udinese e Sassuolo –i primi della stagione- e poi tre pareggi consecutivi con Lazio, Fiorentina e Roma in dei match comunque importanti in chiave Champions e nei quali i nerazzurri hanno limitato i danni.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL INTER

Andando a dare un’occhiata alle probabili formazioni su cui Semplici e Spalletti punteranno in vista di questo interessante incrocio tra Spal e Inter, si nota come molte scelte siano state già fatte e a scombinare le previsioni della vigilia può essere solamente il mercato. In casa biancazzurra si va verso al riproposizione del solito 3-5-2, in cui in porta figurerà Gomis, dietro una retroguardia a tre che vedrà schierati il neo-arrivato Cionek, Vicari e Felipe. In mediana, gli esterni saranno Lazzari e Costa, con l’altro neo-acquisto Kurtic che darà sostanza alla mediana con Grassi e Viviani; infine, in avanti, Floccari e Antenucci sono favoriti sul duo Bonazzoli-Paloschi.

I nerazzurri di Spalletti torneranno all’antico dopo l’esperimento con la Roma e scenderanno in campo col 4-2-3-1: tra i pali ci sarà Handanovic, mentre i centrali difensivi torneranno a essere Miranda e Skriniar, con Cancelo e D’Ambrosio rispettivamente a destra e a sinistra. Davanti alla difesa ecco Brozovi e Vecino, con Borja Valero sulla trequarti e gli esterni Candreva e Perisic a supporto di Icardi.

LA CHIAVE TATTICA

A livello tattico, gran parte della sfida tra Spal e Inter si giocherà sull’impermeabilità delle due linee difensive ma, soprattutto, sui duelli che andranno in scena sulle corsie esterne. I due esterni di Semplici, probabilmente Lazzari e Costa, si sdoppieranno in un lavoro di spinta ma anche contenimento in fase di non possesso dato che di fronte avranno due ali pure come Perisic e Candreva, molto prestanti dal punto di vista fisico ma pure reduci da un periodo poco brillante e che, se neutralizzati, renderebbero molto più sterile l’azione offensiva degli ospiti.

QUOTE E PRONOSTICO

Infine, ecco una breve rassegna di quelli che sono i pronostici e le quote proposte dai “bookies” per la sfida di questa domenica tra Spal e Inter. Alla vigilia, i favori sembrano essere riservati tutti ai nerazzurri: infatti, stando a Bwin, la loro vittoria è data a 1.67, mentre l’occorrenza del segno “1” renderebbe ben cinque volte la quota giocata dagli scommettitori con Unibet; infine, il risultato di pareggio è quotato a 4.00 sempre da Bwin. Infine, sul versante delle giocate su Under e Over, William Hill paga 2.10 le scommesse nel caso di gara con meno di tre gol, mentre con Unibet puntare sull’Over renderebbe 1.80 volte la somma giocata.

