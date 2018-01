Torino Benevento/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Torino Benevento info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live, in campo allo stadio Olimpico oggi per la partita di Serie A

28 gennaio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Torino Benevento (LaPresse)

Torino Benevento sarà diretta dall’arbitro Maurizio Mariani; la partita si gioca alle ore 15.00 di oggi, domenica 28 gennaio, allo stadio Olimpico-Grande Torino e sarà valida per la ventiduesima giornata di Serie A 2017-2018, terza del girone di ritorno. Per il Torino di Walter Mazzarri una partita da vincere, per dare continuità di risultati al nuovo corso iniziato dopo l’esonero di Sinisa Mihajlovic e per sfruttare il turno sulla carta favorevole nella lunga volata per conquistare un posto nella prossima Europa League. Obiettivo ambizioso e certamente non facile da raggiungere per il Torino, ma la possibilità c’è e va tenuta viva naturalmente vincendo partite come queste.

Il Benevento invece nelle ultime settimane ha dato segnali di vita, ma con soli 7 punti la squadra di Roberto De Zerbi naturalmente continua ad essere la principale indiziata per una delle tre retrocessioni in Serie B. In particolare è pesantissimo il dato relativo alle partite in trasferta, dove finora il Benevento ha sempre perso: urge naturalmente invertire la tendenza lontano dal Vigorito, innanzitutto perché fare risultato lontano da casa sarebbe una prima volta in Serie A ma soprattuto per tenere accesa la fiammella della speranza salvezza, che sarebbe un’impresa clamorosa considerando come il Benevento aveva iniziato il campionato.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Torino Benevento verrà trasmessa in diretta tv esclusivamente dai canali della televisione satellitare, dal momento che Sky detiene appunto in esclusiva i diritti per le partite di entrambe le formazioni: l’appuntamento per questo pomeriggio è dunque su Sky Calcio 3, inoltre per gli abbonati sarà possibile seguire la partita dello stadio Olimpico anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO BENEVENTO

Dando uno sguardo alle probabili formazioni di Torino Benevento, osserviamo innanzitutto che entrambe le squadre potrebbero scendere in campo con il modulo 4-3-3. Walter Mazzarri sembra anzi avere le idee già chiare con Burdisso e N’Koulou a formare la coppia centrale davanti a Sirigu, con De Silvestri terzino destro e Ansaldi a sinistra. Proseguendo con il centrocampo, ecco che il terzetto in mezzo al campo dovrebbe vedere titolari Baselli, Rincon e Obi, mentre nel tridente, con Belotti destinato ad andare in panchina nel suo percorso di recupero dall’infortunio, ecco Niang punto di riferimento centrale fra Iago Falque e Ljajic. Per il Benevento c’è invece ancora qualche dubbio in più relativo agli interpreti: la difesa, priva di Antei e Lucioni, dovrebbe affidarsi a Djimsiti e Billong davanti a Belec, con Venuti terzino destro e Letizia oppure Di Chiara a sinistra; a centrocampo perno centrale Cataldi, affiancato da Memushaj e Viola, mentre nel tridente d’attacco D’Alessandro e Lombardi si giocano il posto da esterno sinistro, con Guilherme a destra e Coda centravanti.

QUOTE E PRONOSTICO

Pronostico a senso unico per questa partita fra Torino Benevento, almeno secondo le quote che ci vengono proposte in merito dall’agenzia di scommesse sportive Snai, che non ha dubbi nell’indicare i granata come favoriti: il segno 1 che indica naturalmente una vittoria casalinga del Torino pagherebbe appena 1,45 volte la posta in palio, mentre la quota si alza di parecchio per il pareggio e soprattutto per la vittoria esterna del Benevento, considerata l’opzione meno probabile. Per il segno X infatti si potrebbe vincere 4,50 volte la posta in palio, con il segno 2 invece si raggiunge la quota di 7,00.

© Riproduzione Riservata.