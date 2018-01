Video/ Avellino Cremonese (0-0): highlights della partita (Serie B 23^ giornata)

Video Avellino Cremonese (0-0): highlights della partita di Serie B per la 23^ giornata. Poche le emozioni al Partenio ma è un punto prezioso le la squadra grigiorossa.

28 gennaio 2018 Michela Colombo

Video Avellino Cremonese (LAPRESSE)

Si è chiuso sullo 0-0 il match tra Avellino e Cremonese, atteso allo Stadio Partenio nella 23^ giornata del campionato di Serie B. In casa i biancoverdi trovato un buon punto contro una Cremonese meno brillante del solito. Da notare però che sono stati proprio i padroni di casa a mettere a segno le maggior occasioni da gol nella sfida, che pure ha avuto comunque ben poche emozioni. Leggendo qualche statistica diamo infatti che l’Avellino ha registrato il 51% del possesso palla oltre che aver messo a bilancio anche 12 tiri dei quali solo 3 indirizzati verso lo specchio avversario: numeri a cui si aggiungono sempre per la compagine irpina 16 punizioni, 8 corner e una sola parata fatta. Per la squadra grigiorossa, invece che rimane comunque vicino alle grandi nella classifica della Serie B (ora ferma alla quinta piazza) ecco a statistica il 49% di possesso palla. Per la Cremonese poi i numeri ci raccontano anche di 6 tiri di cui però uno solo indirizzato verso la porta degli irpini, oltre a 14 punizioni e 5 calci d’angolo con ben 3 parate necessarie.

LE DICHIARAZIONI

Al termine del match allo stadio Partendo in mixed zone ha subito preso la parola l’attuale tecnico della Cremonese, ma grande ex sulla panchina biancoverde Attilio Tesser: “ Primo tempo equilibrato, con due occasioni per parte. Nella ripresa ci siamo abbassati troppo e l'Avellino è stato bravo a crearci dei problemi. Non è stata la solita Cremonese... Ci prendiamo questo punto, consapevoli che possiamo migliorare molto. Campionato? Ora ne comincia uno nuovo: penso che Avellino e Cremonese siano due buone squadre, che fanno parte di un torneo molto equilibrato dove solo Bari, Empoli, Parma, Palermo e Frosinone sono un gradino superiori alle altre…”. Sempre al termine della partita della Serie B ecco che invece l’allenatore dell’Avellino Novellino ha espresso rammarico per le numerose occasioni sprecate durante tutta la durata dell’incontro: “Non ho visto una partita equilibrata, in campo ci siamo stati solo noi, non abbiamo sfruttato le nostre occasioni. L'Avellino ha condotto sempre la gara, come piace a me, la Cremonese ha fatto il suo lavoro, noi siamo stati bravi nel nostro dovere, non abbiamo finalizzato le occasioni ma devo fare i complimenti alla squadra”.

