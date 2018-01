Video/ Bari-Empoli (0-4): highlights e gol della partita (Serie B 23^ giornata)

Video Bari-Empoli (0-4): highlights e gol della partita di Serie B per la 23^ giornata. Le immagini salienti della partita allo stadio San Nicola, 27 gennaio

28 gennaio 2018 Stefano Belli

Video Bari Empoli (LAPRESSE)

L'Empoli si aggiudica lo scontro diretto con il Bari espugnando il San Nicola per 4 a 0: una vittoria molto importante per la squadra di Andreazzoli che aggancia momentaneamente il Frosinone al secondo posto in classifica, i ciociari scenderanno in campo questo pomeriggio sul campo del Cittadella. Dopo tre pareggi di fila i galletti di Grosso accusano una pesante battuta d'arresto che probabilmente ridimensiona le ambizioni della compagine pugliese in chiave promozione diretta. Che sarebbe stata una giornata difficile per i padroni di casa lo si intuisce sin dai primissimi minuti quando Micai è costretto a timbrare subito il cartellino per smanacciare su Krunic. L'equilibrio è destinato a durare davvero poco, al 9' Donnarumma beffa Micai realizzando così il suo 13^ gol in campionato, poco dopo l'estremo difensore locale compie una prodezza su Caputo mentre lo stesso Donnarumma mancherà l'appuntamento con la doppietta personale. Tuttavia è solo questione di tempo prima che arrivi il gol del raddoppio, con la firma proprio di Caputo che sale a quota 17 nella classifica dei marcatori di cui è sempre più leaader incontrastato. Bari non pervenuto nella metà campo avversaria, solamente a ridosso dell'intervallo Improta ci prova con un colpo di testa che si spegne poco sopra la traversa.

SECONDO TEMPO

Nella seconda frazione di gioco il copione non cambia, anzi: il divario tra le due formazione diventa ancora più ampio, Brienza a inizio ripresa scalda i guantoni di Provedel ma si tratterà soltanto di un fuoco di paglia. L'Empoli prende definitivamente il largo con Zajc che trafigge Micai con una punizione magistrale, nel finale c'è gloria anche per il nuovo entrato Ninkovic che su assist del solito Caputo cala il poker umiliando il Bari che esce dal campo con la coda tra le gambe. Un verdetto davvero significativo se si considera che i galletti alla vigilia del match avevano il miglior rendimento interno con 25 punti nelle precedenti 11 gare al San Nicola, seconda vittoria consecutiva in trasferta per l'Empoli che ha dominato in lungo e in largo e se si fosse imposto con uno scarto ancora più ampio probabilmente nessuno avrebbe avuto nulla da obiettare. La squadra di Andreazzoli ha anche il miglior attacco della Serie B con 48 gol in 22 partite, inoltre oggi è anche riuscita a non subire gol, cosa che non accadeva addirittura dalla 4^ giornata. Il Bari non riesce proprio a emergere negli scontri diretti e nell'economia della stagione potrebbe pesare tantissimo in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati a inizio campionato: non ha pagato il cambio modulo di mister Grosso, i galletti si sono trovati in seria difficoltà con i nuovi schemi spianando la strada al trionfo dell'Empoli.



LE DICHIARAZIONI

Dopo la gara il tecnico dell'Empoli, Aurelio Andreazzoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "È stata indubbiamente la miglior gara da quando alleno qui, all'intervallo quando eravamo già avanti di due gol ho chiesto loro di continuare a giocare come se fossimo ancora sullo 0-0 e i ragazzi non se lo sono fatto ripetere, oggi meritano solamente i complimenti per come hanno affrontato la partita, attaccando dal primo all'ultimo minuto anche quando eravamo sul 4 a 0".



Fabio Grosso, allenatore del Bari, nonostante la delusione non ha rinunciato a fornire la sua analisi in merito alla pesante sconfitta: "Eravamo consapevoli che affrontavamo una squadra molto forte ma in campo non riusciti a tenerle testa, sconfitta pesante che purtroppo dobbiamo incassare e ci ha fatto capire che c'è ancora tanto da lavorare, da domani ci rimboccheremo le maniche per migliorare e non ripetere più gli stessi errori, è evidente che rispetto alle compagini che aspirano alla promozione diretta ci manca qualcosa".





© Riproduzione Riservata.