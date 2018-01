Video/ Carpi-Spezia (2-1): highlights e gol della partita (Serie B 23^ giornata)

Video Carpi-Spezia (2-1): highlights e gol della partita di Serie B per la 23^ giornata. Sblocca il match al Cabassi la rete del falcone Mbakogu al 70 minuto.

28 gennaio 2018 Stefano Belli

Video Carpi Spezia - La Presse

Il Carpi ritrova la vittoria battendo lo Spezia per 2 a 1: tre punti importantissimi per la squadra di Calabro che si riavvicina alla zona play-off, scavalcando in classifica proprio la compagine di Gallo che rimane ferma a quota 31 punti. Al Cabassi è andata in scena una partita motlo equilibrata, nella prima frazione di gioco le due squadre si sono annullate a vicenda, da segnalare un salvataggio di Colombi su De Col e un tentativo di Mbakogu non andato a buon fine. Ripresa decisamente più movimentata, sia i padroni di casa che gli ospiti hanno provato a rompere gli indugi con più convinzione, lo Spezia si è reso pericoloso con il destro di Bolzoni che si è spento di poco a lato.

MBAKOGU ROMPE L'EQUILIBRIO NELLA RIPRESA

A venti minuti dal novantesimo Mbakogu riesce a gonfiare la rete realizzando così il suo 6^ gol in campionato, il vantaggio del Carpi dura appena due minuti: sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Mora (appena arrivato dalla Spal) Terzi impatta il pallone di testa e pareggia immediatamente i conti. Tutto da rifare per gli uomini di Calabro che non si scoraggiano e si riportano definitivamente in vantaggio con Melchiorri che non lascia scampo a Di Gennaro e regala la vittoria ai suoi. A pochi minuti dal novantesimo Mbakogu manca l'appuntamento con la doppietta personale, il numero 10 del Carpi resiste alla carica di De Col e libera il tiro scavalcando Di Gennaro, solamente la traversa gli nega la gioia del 3 a 1. Per la compagine di Calabro si tratta della sesta vittoria interna mentre lo Spezia continua a fare fatica in trasferta, lontano dal Picco gli uomini di Gallo hanno raccolto solamente 7 punti in 12 gare esterne. Il Carpi resta comunque il peggior attacco della Serie B con appena 20 gol segnati, proprio come l'Ascoli fanalino di coda.





© Riproduzione Riservata.