Video/ Chievo-Juventus (0-2): highlights e gol della partita (Serie A 22^ giornata)

Video Chievo-Juventus (0-2): highlights e gol della partita di Serie A per la 22^ giornata. Le immagini salienti della partita allo stadio Bentegodi, sabato 27 gennaio

28 gennaio 2018 Stefano Belli

Video Chievo Juventus (LaPresse)

La Juventus continua a non subire gol, un fattore determinante considerando il periodo non particolarmente brillante che stanno attraversando i bianconeri soprattutto dopo l'infortunio di Dybala, uno dei termini offensivi di riferimento assieme a Higuain. Dall'inizio del 2018 la casella di reti subite è ancora ferma a 0, merito di un centrocampo più robusto e soprattutto una difesa che ha trovato un nuovo equilibrio dopo la partenza di Bonucci: Benatia si sta rivelando col passare delle gare un validissimo sostituto, e grazie a lui anche Chiellini e Barzagli possono rifiatare a turno. Certo, se poi ci si mettono pure gli avversari a facilitare la vita alla Vecchia Signora, come nel caso del Chievo, i tre punti arrivano da soli: i clivensi si sono fatti fuori da soli con le espulsioni di Bastien e Cacciatore, senza le loro sciocchezze la squadra di Maran avrebbe potuto tranquillamente giocarsi le proprie carte, e invece ha chiuso completamente rintanata nella propria area di rigore cercando di contenere il passivo al triplice fischio del direttore di gara. Solamente 2 punti nelle ultime 8 partite per il Chievo che sembrava lanciato a un'altra salvezza tranquilla e ottenuta con svariate giornate di anticipo, invece i veneti si ritrovano confinati nella parte destra della classifica con un margine di appena 6 punti nei confronti della terzultima, tutt'altro che rassicurante in vista dei prossimi impegni. Forse il gruppo di Maran è arrivato alla fine di un ciclo, la prossima estate il presidente Campedelli, il direttore sportivo e i dirigenti dovranno lavorare per ringiovanire la rosa: Bani, Jaroszynski, lo stesso Bastien e Depaoli potrebbero essere i punti fermi del nuovo Chievo che verrà.

LE DICHIARAZIONI

Al termine della gara il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Stasera non credo si sia trattato di un problema di gambe pesanti, quanto di difficoltà nello sveltire il gioco e aprire di più il Chievo che è una squadra molto chiusa. Comunque era importante vincere e non subire gol, questo è un successo che fa classifica e ci permette di allungare sulle squadre che ci inseguono. Avevo deciso di giocare con un 4-3-3 perché avendo solamente 4 attaccanti a disposizione uno ho preferito tenermelo in panchina per poi inserirlo a gara in corso. Dobbiamo migliorare negli ultimi 30 metri, essere più brillanti nella trequarti avversaria".



La disamina di Rolando Maran, allenatore del Chievo, ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo dimostrato di essere una squadra compatta capace di resistere anche in dieci, purtroppo l'espulsione di Cacciatore ci ha tagliato le gambe. I sanitari sono entrati in campo per una frazione di secondo per poi tornare indietro senza prestare soccorso al giocatore, non capisco perché tenerlo fuori in occasione del corner. Sicuramente lui ha sbagliato con il gesto delle manette ma anche la decisione dell'arbitro mi lascia perplesso. Abbiamo perso per strada qualche giocatore e questo ci ha danneggiato, inoltre abbiamo sbagliato completamente un paio di gare e questo è il motivo per cui abbiamo perso terreno in classifica. Ora dobbiamo pensare a rimetterci in sesto per un prosieguo di campionato più tranquillo che ci riservi anche qualche soddisfazione in più".

