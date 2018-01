Video/ Entella-Foggia (1-2): highlights e gol della partita (Serie B 23^ giornata)

Video Entella-Foggia (1-2): highlights e gol della partita di Serie B per la 23^ giornata. Kragl e Mazzeo portano al successo i satanelli al Comunale di Ciavari.

28 gennaio 2018 Stefano Belli

Video Entella Foggia - La Presse

Nei giorni scorsi il Foggia ha saputo isolarsi dal terremoto societario culminato con l'arresto del patron Fedele Sannella (accusato di riciclaggio), la formazione di Stroppa ha infatti sbancato il Comunale di Chiavari battendo a domicilio la Virtus Entella per 2 a 1. Una vittoria che vale ossigeno per i satanelli che in questa maniera si tirano fuori dalla zona play-out sopravanzando proprio la compagine ligure, Foggia che in trasferta continua a fare tanti punti (solamente Cittadella e Palermo possono vantare un rendimento migliore fuori casa) e che con qualche risultato positivo in più tra le mura amiche dello Zaccheria probabilmente potrebbe ambire a obiettivi ben più gratificanti della salvezza. Nella prima frazione di gioco i padroni di casa partono meglio e danno la sensazione di poter schiacciare gli avversari nella loro trequarti, successivamente gli ospiti prendono coraggio e iniziativa uscendo allo scoperto, Mazzeo da fuori area impegna Iacobucci che è costretto a rifugiarsi in corner, dall'altra parte Gatto non inquadra la porta di pochissimo col destro. Poco dopo la mezz'ora Kragl sblocca la contesa con un gol da urlo, Iacobucci rimane immobile a guardare il pallone infilarsi proprio sotto l'incrocio dei pali, la Virtus Entella accusa il colpo e rischia di subire il raddoppio con Agnelli.

SECONDO TEMPO

Nella ripresa i satanelli mettono la partita in ghiaccio con il ritorno al gol di Mazzeo che su assist di Kragl sembra ipotecare i tre punti, invece nel finale gli uomini di Stroppa si rilassano fin troppo e consentono agli avversari di ritornare in carreggiata e accorciare le distanze con La Mantia. Brivido in zona Cesarini con la traversa scheggiata da Pellizzer proprio a tempo scaduto, per il Foggia sarebbe stata una beffa allucinante, l'ennesima di questa stagione che finora ha riservato più delusioni che soddisfazioni.





