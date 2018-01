Video/ Parma Novara (3-0): highlights e gol della partita (Serie B 23^ giornata)

Video Parma Novara (3-0): highlights e gol della partita di Serie B per la 23^ giornata. Trionfo ducale tra le mura di casa del Tardini: i pardoni di casa volano alla quarta posizione.

28 gennaio 2018 Fabio Belli

Video Parma Novara (LaPresse)

Brillante vittoria per il Parma , che aggancia la Cremonese al quarto posto nella classifica del campionato cadetto a quota 36 punti. Prestazione importante per gli uomini di D’Aversa che hanno sfiorato a più ripresa il vantaggio nel primo tempo, fermandosi davanti alle parate di Montipò ma rischiando anche al 17’, con Ronaldo che su punizione ha colpito il pari per il Novara. La svolta nel finale della prima frazione di gioco. Prima Alessandro Lucarelli ha trovato il vantaggio, schiacciando di testa in area un pallone scodellato su punizione da Scozzarella al 42’. 2’ dopo Mantovani stende Calaiò a terra in area e viene espulso, con lo stesso Calaiò che trasforma il rigore. Raddoppio del Parma che può dunque giocare tutta la ripresa in superiorità numerica. E’ una sentenza anticipata sulla partita, con i ritmi del secondo tempo inevitabilmente più bassi e il Parma che prova a più ripresa a trovare il tris. Ci riesce al 33’ grazie all’ennesima ripartenza di un Di Gaudio capace di sfruttare al meglio la propria velocità: assist per Scavone che gira di testa in rete senza problemi alle spalle di Montipò. Il Novara cerca il gol della bandiera e lo sfiora al 48’ della ripresa, con un calcio di rigore concesso per un fallo di mano di Iacoponi. Sul dischetto va Sansone che si fa però ipnotizzare da Frattali, che si esibisce in una grande parata e fissa definitivamente il risultato sul 3-0 in favore del Parma.

LE DICHIARAZIONI

Soddisfatto nel dopogara il tecnico D’Aversa per il ritorno alla vittoria del suo Parma: “Abbiamo ripreso il nostro cammino dopo un momento di difficoltà, credo che la vittoria sia stata ineccepibile. Stiamo interpretando bene la fase difensiva ma dobbiamo migliorare la qualità offensiva, qualità che deve coincidere con una continuità che abbiamo avuto solo a tratti nel corso della stagione. Mi sono piaciuti i nuovi acquisti come Gazzola e Vacca, è sempre meglio avere problemi di abbondanza per un allenatore e la società ha fatto un ottimo lavoro. Al di là delle individualità, bisogna sempre ricordare che è il gruppo ad ottenere i risultati.” L’allenatore del Novara, Corini, contesta invece il gol che ha sbloccato il risultato: “Nei primi quaranta minuti siamo stati in partita nel migliore dei modi, poi abbiamo pagato un episodio perché Lucarelli era in fuorigioco sul gol del vantaggio del Parma. Per giunta, con Sciaudone abbiamo subito avuto l’occasione di pareggiare. Anche nel secondo tempo secondo me siamo sempre rimasti in partita, il 3-0 è arrivato nel finale, certo in inferiorità numerica era dura.”

