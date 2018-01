Video/ Venezia Cesena (1-0): highlights e gol della partita (Serie B 23^ giornata)

Video Venezia Cesena (1-0): highlights e gol della partita di Serie B per la 23^ giornata. Grazie alla rete di Geijo i lagunari tornano a vincere dopo un lungo digiuno.

28 gennaio 2018 Michela Colombo

Video Venezia Cesena (LaPresse)

Il Venezia di Inzaghi torna alla vittoria e lo fa nella 23^ giornata del Campionato cadetto battendo per 1-0 il Cesena. La squadra lagunare quindi torna a sorridere tra le mura di casa e lo fa grazie alla rete firmata da Geijo al 70’ minuto del match, trovata sfruttando l’assist vincente di Litteri. Andiamo quindi a leggere la partita occorsa al Penzo attraverso qualche statistica firmata da entrambe le quadre in campo ieri pomeriggio. Numeri alla mano vediamo che il Venezia ha registrato il 59% del possesso palla, aggiungendo anche 7 tiri dei quali 3 son stata indirizzati alla porta avversaria: ricordiamo anche le 13 punizioni e i due corner oltre alle 4 parate firmate. Per il Cesena invece notiamo il 41% del possesso palla oltre che i 7 tiri messi a bilanci, dei quali però ben 4 sono stati ben indirizzati verso lo specchio dei lagunari. Ecco poi che i romagnoli hanno messo a bilancio anche 14 punizioni e 7 calci d’angolo oltre a 2 fuorigioco e 2 parate.

LE DICHIARAZIONI

Chiaramente entusiaste le parole di mister Inzaghi al termine del match Venezia-Cesena, dove i suoi lagunari sono finalmente tornati al successo dopo un lungo digiuno. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: “Non è stata una settimana semplice da vivere: nonostante le buone prestazioni, e su questo ero tranquillo, avevamo raccolto poco ultimamente. Oggi, quindi, era necessario portare a casa i tre punti, in questo senso era una gara importantissima. Sapevamo che dovevamo affrontare una squadra esperta, con una difesa a quattro in grado di chiudersi bene. Abbiamo però fatto una ottima partita, abbiamo lottato su ogni pallone e abbiamo meritato di passare in vantaggio. Poi la squadra ha sofferto, il classico braccino corto di chi sta vincendo e sa che è da diverso tempo che non ci riesce. Ora abbiamo sistemato la classifica”. Di tutt’altro tono invece le affermazioni del tecnico del Cesena Castori: “Direi che è stata una sconfitta immeritata . Un risultato ingiusto perché abbiamo preso gol nell’unico tiro in porta effettuato dagli avversari. Dopo lo svantaggio c’è stata una grande reazione, abbiamo costruito delle occasioni importanti che però non hanno dato i frutti sperati. A mio avviso è stata una partita equilibrata tra due squadre che si sono equivalse, di sicuro il risultato non ci premia per quelli che sono stati i nostri meriti“.

