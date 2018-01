Viterbese-Pisa/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Viterbese-Pisa: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live. Match tra la terza e la quarta della classe nel girone A di Serie C

28 gennaio 2018 Fabio Belli

Viterbese, arriva il Pisa (foto LaPresse)

Viterbese-Pisa, diretta dal signor Ayroldi di Molfetta, domenica 28 gennaio 2018 alle ore 18.30, sarà dei due posticipi del programma della ventitreesima giornata del campionato di Serie C nel girone A. Viterbese-Pisa potrà essere considerata probabilmente la sfida di cartello della giornata nel girone A di Serie C. Quaranta punti per gli etruschi, trentanove per i toscani, rispettivamente al terzo e al quarto posto in classifica. Grande equilibrio e due squadre a confronto in un ottimo momento, considerando che il Pisa ha ottenuto otto punti nelle ultime cinque partite di campionato e la Viterbese addirittura tredici, tornando a sua volta ai livelli di grande forma di inizio campionato. Laziali reduci da tre vittorie consecutive, in particolare, contro Prato, Arzachena e Carrarese, mentre i toscani hanno iniziato il loro 2018 battendo di misura in casa il Monza.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

La sfida Viterbese Pisa non sarà disponibile in diretta tv ma solo in diretta streaming video via internet, per tutti gli abbonati e per chi acquisterà il singolo match sul sito elevensports.it

LE PROBABILI FORMAZIONI VITERBESE PISA

Le probabili formazioni che si affronteranno allo stadio Rocchi di Viterbo. La Viterbese scenderà in campo con Iannarilli tra i pali, Celiento sull’out difensivo di destra e De Vito sull’out difensivo di sinistra, mentre Sini e Rinaldi saranno i due difensori centrali. A centrocampo spazio a Baldassin, Di Paolantonio e Benedetti, mentre nel tridente offensivo partiranno dal primo minuto De Sousa, il ghanese Ngissah e il belga Vandeputte. Risponderà il Pisa con Voltolini a difesa della porta, mentre la linea difensiva a quattro sarà schierata da destra a sinistra con Birindelli, Ingrosso, Carillo e Filippini. Sarà a quattro anche la linea di centrocampo con Mannini esterno laterale di destra, Di Quinzio esterno laterale di sinistra e Izzillo e l’austriaco Gucher al centro della mediana. In avanti, confermata la coppia Masucci-Negro.

TATTICA E PRECEDENTI

Tatticamente i padroni di casa della Viterbese con il loro 4-3-3 sfideranno il 4-4-2 del Pisa. Le due squadre si sono ritrovate quest’anno inserite nello stesso girone di campionato, vittoria per due a uno del Pisa nel match d’andata con le reti di Masucci e Di Quinzio.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote dei bookmaker vedono gli etruschi favoriti “con giudizio” per questo big match, con vittoria interna quotata 2.54 da Bet365 e investimento sul pareggio moltiplicato per 3.00 da William Hill. Stessa quota offerta da Unibet per la vittoria in trasferta dei toscani. Bet365 quota 2.39 l’over 2.5 e 1.62 l’under 2.5.

