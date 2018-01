CRISI ROMA/ Eusebio Di Francesco rischia l'esonero? Dubbi e calciomercato complicano la vita

Il calciomercato alimenta la crisi della Roma con Edin Dzeko ed Emerson Palmieri sempre in bilico ed accostati al Chelsea di Antonio Conte. Il centravanti bosniaco sembra però un obiettivo tramontato come ha riportato l'esperto di calciomercato di Sky Sport Gianluca Di Marzio. I Blues infatti avrebbero rivolto le loro attenzioni su Olivier Giroud dell'Arsenal, mollando di fatto l'ex Manchester City viste le richieste esose arrivate dal suo entourage. Diverso il discorso per Emerson Palmieri che potrebbe invece partire a breve. La situazione è già complicata con tre punti nelle ultime sette partite giocate e una classifica che inizia a spaventare la dirigenza. Vedremo se arriverà la tanto attesa svolta e se a sorpresa gli ultimi giorni di calciomercato regaleranno anche un calciatore di qualità per il cambio di passo.

EUSEBIO DI FRANCESCO RISCHIA L'ESONERO

In casa Roma il momento è davvero molto complicato, tanto da dover tirare fuori la parola crisi. I giallorossi non vincono una partita dal 16 dicembre quando riuscirono a superare il Cagliari per 1-0 grazie a un gol, viziato tra l'altro da un fallo di mano non rilevato, di Federico Fazio allo scadere. Da allora sono arrivate quattro sconfitte e tre pareggi che hanno fatto sprofondare la squadra capitolina al quinto posto a ben sedici punti dal Napoli capolista e con dietro la Sampdoria che si è portata a -4. Un momento molto difficile che però non dovrebbe portare all'esonero di Eusebio Di Francesco sul quale al momento pare ci siano poche colpe anche se alcune scelte sono risultate fino a questo momento un po' difficili da capire. Di certo ora la gara del Bentegodi contro il Verona diventa fondamentale con i giallorossi che hanno bisogno di tre punti almeno per sbloccarsi dal punto di vista psicologico.

