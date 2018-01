Catania-Francavilla/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Catania-Francavilla: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live. Al Massimino gli etnei ospitano la squadra di Gaetano D'Agostino.

29 gennaio 2018 Stefano Belli

Diretta Catania-Virtus Francavilla, LaPresse

Catania-Virtus Francavilla, diretta dall'arbitro Andrea Giuseppe Zanonato della sezione di Vicenza (al suo fianco i guardalinee Margheritino e Fantino), si svolgerà allo stadio Massimino lunedì 29 gennaio 2018 alle ore 20.45: si tratta del posticipo che chiuderà il programma della 23^ giornata di Serie C girone C, la posta in palio è il rafforzamento della propria posizione nella parte nobile della classifica. Dopo aver raccolto solamente un punto nelle ultime due gare, un bottino assolutamente insufficiente per un club che punta a tornare in Serie B, il Catania di Cristiano Lucarelli torna a giocare tra le mura amiche del Massimino con l'obiettivo fondamentale di ritrovare i tre punti per non perdere ulteriormente contatto dal Lecce capolista e soprattutto per tenere alla larga le immediate inseguitrici Trapani e Rende.

Il pari contro i salentini nello scontro diretto per la promozione diretta ha dato sicuramente agli etnei la consapevolezza di poter mettere in difficoltà qualunque avversario, del resto la rosa ha tutti i mezzi tecnici necessari per il salto di categoria. Ovviamente il Catania non dovrà sottovalutare gli ospiti, a digiuno di vittorie da tre gare ma che rappresentano comunque un osso duro da affrontare, anche se il rendimento esterno della Virtus Francavilla non è proprio esaltante: appena 9 punti in 11 trasferte mentre in casa la formazione allenata da Gaetano D'Agostino ha ottenuto 21 dei 30 punti sin qui ottenuti.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Diretta streaming video di Catania Virtus Francavilla su http://www.elevensports.it dove sarà possibile assistere a tutte le gare valide per il campionato di Serie C, ciascuna disponibile al prezzo di € 2,90; inoltre, trattandosi del posticipo del lunedì, ci sarà la possibilità di sintonizzarsi su Rai Sport (canale 58 del digitale terrestre) per la diretta tv gratuita in chiaro.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI CATANIA VIRTUS FRANCAVILLA

Non è un mistero che mister Lucarelli possa contare su una rosa di tutto rispetto, a cominciare dal portiere Pisseri che si è rivelato spesso decisivo in mezzo ai pali; per completare la retroguardia, il tecnico del Catania può contare su un difensore esperto come il 33enne Giovanni Marchese che avrà il compito di supportare i suoi compagni di reparto, Bogdan e Tedeschi, sulle corsie esterne non dovrebbero esserci dubbi sulla presenza di Djordjevic ed Esposito; per quanto riguarda la linea mediana, Francesco Lodi avrà le chiavi del centrocampo, gli daranno una mano a impostare il gioco Biagianti e Caccetta; la coppia d'attacco sarà composta da Curiale e Ripa a meno che Lucarelli non intenda sfruttare Russotto come trequartista o terza punta. La Virtus Francavilla farà il suo ingresso sul terreno di gioco con Albertazzi tra i pali, davanti la linea difensiva a tre composta dai centrali Prestia, Maccarrone e Abruzzese; a centrocampo Agostinone e Albertini fungeranno da esterni e affiancheranno i mediani Biason, Sicurella e Martinez (arrivato pochi giorni fa dal Bisceglie); sarà sicuramente Sarniti a guidare l'attacco con la collaborazione di Viola.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Lucarelli è indeciso se optare per il 3-5-2 o il 4-3-3, nel corso di questa stagione l'allenatore del Catania ha spesso utilizzato questi due moduli alternativamente; decisamente meno dubbi invece per Gaetano D'Agostino che proprio con il 3-5-2 ha trovato un buon sistema di gioco per la sua Virtus Francavilla che nei precedenti contro il Catania ha vinto solamente una volta, due successi invece per gli etnei.

QUOTE E SCOMMESSE

Catania favorito per il successo, su Betclic l'1 degli etnei viene dato a 1,58 contro il 3,60 che Bwin propone per il pareggio, mentre WilliamHill offre una vincita di 5,50 per il successo esterno della Virtus Francavilla. I bookmaker non si sbilanciano sul numero di gol complessivamente segnati, Bet365 propone una quota di 1,80 per l'Under e di 2,00 per l'Over, con il risultato esatto di 2 a 0 in favore della squadra di Lucarelli che viene dato a 6,75 su Betclic.

