ELEZIONE PRESIDENTE FIGC/ Come si vota oggi l'erede di Tavecchio: il vincitore tra Tommasi, Gravina, Sibilia

Elezione presidente FIGC: come si vota oggi l'erede di Tavecchio. Vincerà Tommasi, Gravina o Sibilia? Le ultime notizie e gli aggiornamenti in tempo reale sulla votazione

29 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Elezione presidente FIGC

È il giorno della verità, quello nel quale il calcio italiano avrà un nuovo leader: oggi si elegge il nuovo presidente della FIGC. Dopo il flop di Carlo Tavecchio, si riparte da uno tra Gabriele Gravina, Cosimo Sibilia e Damiano Tommasi. Sono loro i protagonisti dell'elezione di oggi, lunedì 29 gennaio. Il quartier generale è a Fiumicino, cioè in un hotel davanti all'aeroporto. Se non si va al rinvio auspicato dal presidente del Coni Giovanni Malagò (in tal caso si procederebbe con il commissariamento), allora tutto dipenderà da Damiano Tommasi: è lui l'ago della bilancia. Potrebbe decidere di far convergere i suoi voti su Gravina, in tal caso il presidente della Lega Pro potrebbe arrivare al 55-57% e vincere facilmente per buona pace di Malagò. Con tre candidati, invece, il favorito al ballottaggio sarebbe Sibilia, il quale conta sul sostegno di Claudio Lotito, candidato come lui per il centrodestra alle politiche del 4 marzo. Tommasi dunque ha poche possibilità di farcela. Il fatto è che un ex calciatore viene ancora percepito come un sindacalista, quindi le Leghe non lo vota volentieri. Potrebbe però portare a casa una vicepresidenza e la guida del Club Italia, a cui tiene molto.

ELEZIONE PRESIDENTE FIGC: COME SI VOTA OGGI

Come funziona l'elezione del presidente della FIGC? Come si vota? Oggi alle 11.30 i delegati delle varie Leghe (A, B, Lega Pro e Dilettanti) s ritroveranno con le altre componenti (calciatori, tecnici e arbitri) all'hotel Hilton Rome Airport di Fiumicino. Voteranno 275 delegati, a scrutinio segreto, con questa suddivisione: 20 delegati per la Lega Serie A, 22 per la Lega Serie B, 56 per la Lega Pro, 90 per la Lega Dilettanti, 52 atleti (Assocalciatori), 26 tecnici (Assoallenatori) e 9 arbitri (Aia). I voti dei delegati hanno però un peso percentuale diverso. Il voto dei delegati della serie A vale 3,09 a fronte del 1,17 di quelli di B, di 1,57 della LegaPro, dell'1,95 della Lnd, dell'1,98 rispettivamente dei calciatori e degli allenatori e dell'1,15 dei delegati dell'Aia. Di conseguenza, 61 è il peso dei voti a disposizione della Lega A (ossia pari al 12%); 26 di quella di B (5%); 88 per la LegaPro (17%); 176 per la Lnd (34%); 103 per i calciatori (20%), la metà per i tecnici ed infine 10 per gli arbitri (2%).

In prima convocazione l'assemblea si costituisce con i delegati che rappresentano almeno la metà più uno dei voti (259) e in seconda convocazione con almeno un terzo degli stessi (172). L'elezione del presidente federale avviene al primo scrutinio quando un candidato riporta la maggioranza di tre quarti (75%) dei voti. Il quorum cala poi in progressione negli scrutini successivi. Di conseguenza, al secondo basta la maggioranza di due terzi dei voti (66%), al terzo invece basta la maggioranza dei voto (51%). Se si supera senza successo il terzo scrutinio, si passa al ballottaggio tra i due candidati che riportano la più elevata somma percentuale di voti espressi. E quindi viene eletto il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

© Riproduzione Riservata.