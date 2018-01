INFORTUNIO CUADRADO / Intervento chirurgico per la pubalgia del colombiano della Juventus: 2 mesi di stop

Infortunio Cuadrado, Juventus news: il centrocampista colombiano sarà costretto all'intervento chirurgico per ridurre la pubalgia che lo tiene fermo ormai da diverso tempo. 2 mesi di stop.

29 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Infortunio Cuadrado, Juventus news - La Presse

La Juventus potrebbe sfruttare questi ultimi due giorni di calciomercato per andare a sostituire l'infortunato Cuadrado. L'esterno d'attacco colombiano è un calciatore importante per Massimiliano Allegri che in questo periodo sta facendo a meno anche di Paulo Dybala. Senza contare poi che è stato da poco ceduto Marko Pjaca allo Schalke 04. Per questo potrebbe essere acquistato un altro giocatore sulle corsie esterne. Nelle ultime ore si è parlato a lungo di Matteo Politano del Sassuolo, con i bianconeri che hanno provato a sorpassare il Napoli da tempo sul calciatore. Nelle ultime ore è diventato importante anche il nome di Yannick Ferreira-Carrasco che però costa molto anche se l'Atletico Madrid è disposto a trattare. Al momento per il 4-3-3 di Allegri ci sono a disposizione solo i nuovi Douglas Costa e Federico Bernardeschi oltre all'adattato ma dal rendimento sicuro Mario Mandzukic.

IL COLOMBIANO RISCHIA 2 MESI DI STOP

Doccia gelata in casa Juventus con l'infortunio di Juan Cuadrado che si arricchisce di un nuovo capitolo. L'esterno d'attacco colombiano è infatti fermo da diverso tempo e si è recato quest'oggi in Germania per un consulto specialistico dal Dottor Rigo. Questi ha evidenziato come la pubalgia che lo tiene fermo da diverso tempo lo porterà a dover sottoporsi a un intervento chirurgico. Si parla di uno stop tra i quaranta e i sessanta giorni per il calciatore ex Fiorentina che è fondamentale nel modulo di Massimiliano Allegri. Servirà aspettare un bollettino medico ufficiale per capire meglio alcune situazioni legate al calciatore, ma comunque non sarà uno stop di poco conto che con il problema accusato anche da Paulo Dybala priva la Juventus di due calciatori importanti per l'ottavo di finale che si giocherà contro il Tottenham tra un paio di settimane. La Joya proverà comunque a recuperare, ma Cuadrado non ci sarà.

