Juventus Genoa Primavera/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live

Juventus Genoa Primavera, info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live. Alle ore 14:30, il posticipo della diciassettesima giornata del Primavera 1

Muratore, centrocampista Juventus Primavera - LaPresse

Si chiuderà oggi pomeriggio la diciassettesima giornata del campionato Primavera 1. A partire dalle ore 14:30, in quel del campo Ale & Ricky di Vinovo, andrà in scena la sfida fra i padroni di casa della Juventus e gli ospiti del Genoa. Una gara molto interessante dal punto di vista della classifica, visto che i bianconeri di Dal Canto stanno lottando per i piani alti della graduatoria, e ovviamente, cercheranno di fare punti approfittando del fatto di giocare fra le mura domestiche. Andiamo quindi a vedere le informazioni per la diretta streaming e tv del match, nonché le probabili formazioni dell’incontro.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE JUVENTUS GENOA

La partita fra Juventus e Genoa, valevole per il campionato Primavera 1, sarà visibile dalle ore 14:30 in diretta tv e in forma totalmente gratuita. I diritti tv per il match di Vinovo sono stati infatti acquisiti in esclusiva dalla redazione di Sportitalia, che trasmetterà appunto l’incontro sul proprio canale. Vi ricordiamo inoltre la possibilità di seguire Juve-Genoa in diretta streaming comodamente attraverso il vostro telefonino, personal computer o tablet: per farlo, non dovrete fare altro che collegarvi all’indirizzo sportitalia.com e cercare la sezione dedicata. Infine, aggiornamenti saranno disponibili anche sui social network principali delle due squadre, in particolare, Facebook e Twitter.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI JUVENTUS GENOA PRIMAVERA

Eccoci arrivati al momento delle probabili formazioni e partiamo subito con lo schieramento della Juventus. Per la gara di oggi dovrebbero mancare una serie di giocatori, a cominciare dall’estremo difensore Del Favero, infortunatosi alla spalla, passando per il terzino sinistro Freitas, e arrivando fino a Thiam, centrocampista. Out inoltre il difensore Zanandrea, espulso in occasione dell’ultimo match con il Bologna. Bianconeri quindi in campo con un probabile 3-4-2-1 con il numero 1 Loria come al solito fra i pali, difesa a tre composta da Delli Carri pilastro centrale, con Vogliacco a sinistra e Anzolin a destra, mentre a centrocampo, sulla linea mediana, ci sarà la coppia formata da Muratore e Di Pardo, con Fonseca e Tripaldelli i due intermedi. Infine il tridente offensivo, dove la boa di riferimento sarà bomber Olivieri, con Portanova e Caligara che agiranno invece sulla linea dei trequartisti. Vediamo anche il probabile undici di casa Genoa, con il tecnico Carlo Sabatini che rinuncerà a Tazzer, Altare e Gibilterra, tutti fermi ai box per infortuni vari. Il modulo dovrebbe essere il 4-4-2 con il capitano Zanimacchia, in coppia in attacco con Micovschi, quest’ultimo in posizione leggermente più arretrata. A centrocampo, Piccardo e Karic larghi sulle due fasce, con Sibilla e Bruzzo a far legna in mezzo. Infine la difesa, dove Seno e Landre saranno la coppia di centrali a schermo del portiere Rollandi, con Zanoli sull’out di destra e Oprut sul versante opposto.

I PRECEDENTI

La Juventus Primavera si trova attualmente a quota 26 punti in classifica, nelle zone alte della graduatoria. Su sedici incontri, i ragazzi in bianconero allenati da Dal Canto hanno vinto sette volte, con cinque pareggi e quattro capitolazioni. Genoa che invece si trova un po’ più in basso, a metà classifica, frutto dei suoi 20 punti ottenuti in sedici uscite, con cinque vittorie, altrettanti pareggi e sei capitolazioni. Per quanto riguarda i gol fatti e subiti, il bilancio della Vecchia Signora racconta di 22 reti realizzate, e 19 incassate, per un +3 totale. I giovani Grifoni hanno segnato lo stesso numero di reti, 22, ma ne hanno subite molte di più, ben 30, chiaro indizio di una retroguardia che deve ancora trovate la giusta quadratura. Nell’ultima uscita in campionato, la squadra bianconera ha pareggiato per uno a uno a Bologna contro i rossoblu, con gol di Portanova. Stesso score per la squadra ligure, che ha chiuso il match interno contro il Napoli per uno a uno, con rete di Oprut.

