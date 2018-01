MAX ALLEGRI E AMBRA SONO SPOSATI?/ Anello al dito del tecnico in conferenza stampa: fidanzato o…

La fede di Massimiliano Allegri, l'allenatore della Juventus con un anello misterioso in conferenza stampa. Il pubblico si interroga, si sta davvero per sposare con Ambra Angiolini?

29 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

La fede di Massimiliano Allegri

Non sfugge niente agli occhi delle telecamere e non è mancata ai giornalisti l'occasione di rendersi conto della fede al dito anulare della mano sinistra di Massimiliano Allegri. E' così che si è sono scatenate le voci di gossip che vogliono l'allenatore della Juventus pronto a sposarsi con Ambra Angiolini. La storia d'amore iniziata l'estate scorsa va a gonfie vele e di certo i due sono felici insieme, come mostrano i tanti scatti ''rubati'' dai paparazzi. La fede sul dito di Massimiliano Allegri però potrebbe voler dire davvero qualcosa di serio e staremo a vedere se nelle prossime ore arriveranno altre notizie proprio legate alla possibilità di un imminente matrimonio, questo perché di fronte alle continue voci potrebbero essere proprio Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini a voler dare un annuncio. Sempre che quell'anello abbia il significato che tutti si sono immaginati appena l'hanno visto.

LA STORIA CON AMBRA ANGIOLINI

Massimiliano Allegri ha sempre avuto la fama di essere un latin lover. Ai tempi del Milan si parlava di una flirt con Barbara d'Urso, poi ovviamente c'è Gloria l'ex moglie dal quale amore è nata la figlia Valentina. L'arrivò alla Juventus nell'estate del 2014 segnò dopo poco la fine della storia con Claudia splendida ragazza di 35 anni con la quale aveva dato alla luce il suo secondogenito Giorgio. Dall'estate scorsa è scoppiato l'idillio con Ambra Angiolini, con la storia che è diventata preda dei paparazzi dopo che le precedenti relazioni erano rimaste abbastanza lontane dagli obiettivi dei fotografi. Di certo i due si vogliono molto bene e nonostante una vita professionale che li porta a viaggiare e a rimanere lontani per lunghi periodi non hanno mai perso l'occasione per stare insieme. Una storia d'amore splendida che regalerà a Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini una sorpresa tra non moltissimo tempo.

© Riproduzione Riservata.