PRESIDENZA FIGC, E’ CAOS/ Verso il commissariamento: elezioni fallite, scenario incerto

Caos in FIGC, verso il Commissariamento, scenario incerto. La palla passa a Malagò, fumata nera anche in Federcalcio dopo le Leghe di A e di B e l'asta dei diritti TV

29 gennaio 2018 Fabio Belli

FIGC, il post-Tavecchio è solo caos (foto LaPresse)

Lo scenario in FIGC sembra ormai definito in una situazione che si può riportare ad un solo aggettivo: caos. Dopo una lunga campagna elettorale a tre, nessuno dei candidati è riuscito a garantirsi la poltrona di presidente federale. Non c’è riuscito Cosimo Sibilia, inizialmente favorito grazie all’ampia base di voti garantita dalla Lega Nazionale Dilettanti. Non c’è riuscito Carlo Gravina, che fino a stamattina sembrava a un passo dall’elezione vista la possibilità di un accordo con Damiano Tommasi. Lo stesso Tommasi però, terzo in tutti gli scrutini, ha deciso di non essere l’ago della bilancia, come da lui stesso dichiarato. Anzi, di esserlo, ma in maniera diversa. Ha infatti dichiarato di voler votare scheda bianca al ballottaggio Sibilia-Gravina, decisione che ha portato Sibilia a sua volta a rinunciare, con le schede bianche nella LND che hanno portato a lasciare vacante la poltrona, e dunque aprendo le porte al Commissariamento che Malagò aveva preconizzato.

VERSO UN COMMISSARIAMENTO NON BREVE

E la palla passa proprio a Giovanni Malagò, col presidente del CONI pronto ad attaccare ora i piani alti del calcio. Non c’è ancora un nome che possa incarnare le vesti del Commissario, che proprio da Malagò e dai vertici del CONI sarà scelto, di certo non sembrano esserci i presupposti per un Commissariamento breve (la durata minima sarà comunque di novanta giorni) e soprattutto sembra difficile riuscire a riunire tutte le componenti di un calcio italiano ormai dilaniato e che non riesce a riformarsi dopo il disastro sportivo della mancata qualificazione ai Mondiali in Russia. Da allora in poco più di due mesi sono saltate le elezioni dei presidenti della FIGC, della Lega di Serie A e della Lega di Serie B, la Nazionale è senza Commissario Tecnico e le prospettive sembrano incerte, per non parlare del caos relativo ai diritti tv. E’ forse il punto zero del calcio italiano, aver toccato il fondo però non sembra garanzia di non poter continuare a scavare: la palla passa a Malagò che in molti hanno accusato di essere intenzionato ad aumentare la sua sfera d’influenza sul calcio.

