POLITANO AL NAPOLI? / Calciomercato news, la Juventus pronta ad alzare l'offerta: dipende da Cuadrado

Politano al Napoli? Calciomercato news, scontro con la Juventus per l'esterno offensivo del Sassuolo. I bianconeri pronti ad alzare la loro offerta, ma dipenderà dalle condizioni di Cuadrado

29 gennaio 2018 - agg. 29 gennaio 2018, 10.51 Mauro Mantegazza

Matteo Politano (LaPresse)

Ormai è scontro di calciomercato per Matteo Politano: dopo il rifiuto di Simone Verdi il Napoli si è fiondato sull’esterno offensivo del Sassuolo, che ha già fatto sapere di gradire parecchio la destinazione ma si è scontrato con la volontà del suo club, intenzionato a non venderlo fino a luglio. Nel frattempo allora si è inserita la Juventus, che con i neroverdi ha ottimi rapporti e spera di vincere la concorrenza del Napoli: abbiamo già parlato dell’offerta presentata da Cristiano Giuntoli per arrivare a Politano, ma come riporta la Gazzetta dello Sport la proposta dei bianconeri potrebbe salire fino a 30 milioni di euro, con Beppe Marotta del tutto intenzionato a portare a Vinovo il calciatore cresciuto nella Roma. Tuttavia l’affondo della Juventus potrebbe e dovrebbe dipendere dal riscontro sulle condizioni di Juan Cuadrado: se il colombiano dovesse rimanere fuori a lungo, i bianconeri avrebbero bisogno di un esterno offensivo e Politano farebbe al caso loro, altrimenti Massimiliano Allegri potrebbe comunque decidere di rimanere con l’assetto attuale, sapendo di poter contare anche su Federico Bernardeschi e Douglas Costa oltre a Mario Mandzukic, ormai stabilmente impiegato come laterale nel tridente. (agg. di Claudio Franceschini)

NAPOLI-JUVENTUS, DUELLO PER POLITANO

Matteo Politano continua a tenere banco in questi ultimi giorni della sessione invernale di calciomercato, anche perché il giocatore del Sassuolo è conteso da Napoli e Juventus, ormai rimaste le uniche squadre in lotta per lo scudetto. Di conseguenza, il duello si fa rovente, perché l’equilibrio fra partenopei e bianconeri è tanto grande che ogni dettaglio potrebbe fare la differenza, come ad esempio l’innesto di un giocatore di qualità come Politano nei rispettivi attacchi, anche se naturalmente va tenuto presente che il ragazzo non ha mai giocato in un grande club. Senza dargli eccessive responsabilità, Politano sarebbe certamente una validissima alternativa ai titolari in entrambe le squadre e una rosa più ampia può naturalmente essere decisiva in una volata serrata, considerando pure gli impegni nelle varie Coppe. Ecco perché la sfida per Politano si annuncia rovente: buon per il Sassuolo, che se dovesse decidere di vendere il giocatore potrebbe lanciare una vera e propria asta da cui ottenere il massimo.

LE OFFERTE DI NAPOLI E JUVENTUS PER POLITANO

Andiamo dunque a ricordare quale è la situazione in questo momento per Politano. L’offerta del Napoli sarebbe di 18 milioni di euro più il prestito di Adam Ounas, il che consentirebbe al Sassuolo di avere subito a disposizione un sostituto, che sarebbe altrimenti difficile da reperire se si considera che siamo già arrivati al 29 gennaio. La Juventus è al momento più attendista, ma non molla il colpo perché è in attesa di notizie più precise circa le condizioni di salute di Juan Cuadrado: se lo stop per il colombiano dovesse rivelarsi serio, ecco che i bianconeri potrebbero mettersi in moto con un’offerta economica anche superiore e magari pure con l’inserimento di Riccardo Orsolini come contropartita tecnica appunto per soddisfare la richiesta del Sassuolo di trovare subito un sostituto per Politano. La situazione dunque è ancora in divenire e i neroverdi potrebbero puntare anche su Gianluca Caprari, che però la Sampdoria valuta 15 milioni di euro: in quel caso tuttavia Napoli e Juventus non inserirebbero giocatori e dovrebbero alzare l’offerta economica, presumibilmente sui 25 milioni di euro.

© Riproduzione Riservata.