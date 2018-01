Probabili formazioni/ Atalanta Juventus: diretta tv, orario, le notizie live (Coppa Italia, andata semifinale)

Probabili formazioni Atalanta Juventus: diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti delle due squadre che si affrontano nella semifinale di andata della Coppa Italia

29 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Atalanta Juventus, Coppa Italia (Foto LaPresse)

Atalanta Juventus è la semifinale di andata della Coppa Italia 2017-2018: all’Atleti Azzurri d’Italia si gioca martedì 30 gennaio alle ore 20:45. Una partita interessante e non scontata: la Juventus infatti non è riuscita a vincere in questo stadio nelle ultime due stagioni, pareggiando sempre per 2-2 e non riuscendo a imporre la propria superiorità su una squadra che ha avuto una crescita esponenziale non indifferente e adesso minaccia di prendersi un altro grande risultato dopo la qualificazione in Europa League. Per la prima volta in Coppa Italia abbiamo un turno che si gioca su andata e ritorno, e sarà anche l’unico; dovremo aspettare un po’ per la seconda sfida, l’Atalanta punta ovviamente a non subire gol nel suo stadio mentre la Juventus ne vuole segnare almeno uno. Ricordiamo anche che presto le due squadre torneranno a giocare in campo internazionale; aspettando allora che arrivi il calcio d’inizio martedì sera, andiamo a vedere in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre in campo, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Atalanta Juventus.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Atalanta Juventus verrà trasmessa in diretta tv dalla televisione di stato, come tutte le partite di Coppa Italia: l’appuntamento dunque è in chiaro per tutti, e nello specifico il canale di riferimento è Rai Uno. Ovviamente in assenza di un televisore sarà possibile assistere a questa partita anche in diretta streaming video, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, semplicemente visitando il sito www.raiplay.it e selezionando il canale di riferimento.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA JUVENTUS

LE SCELTE DI GASPERINI

Gian Piero Gasperini ha fatto turnover a Reggio Emilia, ma adesso deve valutare le condizioni di Spinazzola: l’esterno di proprietà della Juventus era rimasto a casa per un risentimento muscolare, probabilmente una precauzione in vista della coppa. Dunque lo attendiamo regolarmente in campo, sulla fascia sinistra con Hateboer che dovrebbe riprendersi la maglia da titolare a destra; la difesa torna quella consueta, cioè con Caldara nuovamente schierato al centro tra Rafa Toloi e Andrea Masiello, mentre il portiere Berisha sostituirà Gollini che è riuscito a mantenere la porta inviolata. Per il resto, avremo il solito centrocampo con Freuler e Cristante, a meno che non venga invece impiegato De Roon dal primo minuto; ballottaggio tra l’olandese e il giocatore che ha segnato 7 gol in campionato, e che potrebbe anche andare a giocare sulla trequarti togliendo il posto a Ilicic. Per quanto riguarda l’attacco, non dovrebbero esserci dubbi: Alejandro Gomez, lasciato in panchina sabato pomeriggio, tornerà ad avere una maglia da titolare e al suo fianco dovrebbe esserci Petagna, che ha fatto staffetta con Cornelius entrando nel secondo tempo – ed entrando nelle azioni del gol annullato e del definitivo 3-0 in favore dell’Atalanta.

I DUBBI DI ALLEGRI

Anche Massimiliano Allegri ha cambiato qualcosa sabato sera; rispetto alla partita giocata sul campo del Chievo dovrebbero tornare Lichtsteiner e Alex Sandro che si occuperanno delle corsie laterali sulla linea della difesa, dove Chiellini è pronto a riprendersi la maglia da titolare ma questa volta facendo coppia con Rugani. Buffon è tornato a disposizione, ma in Coppa Italia ha sempre giocato Szczesny e dunque anche stavolta, salvo sorprese dell’ultima ora, il portiere polacco dovrebbe avere spazio tra i pali. Più in dubbio le scelte a centrocampo: quasi certo l’impiego di Matuidi, a fare da regista potrebbe essere proposto Bentancur con Sturaro e Marchisio che se la giocano con Khedira per un posto dal primo minuto. Qui comunque le soluzioni sono tante; come anche nel reparto avanzato, dove Allegri dovrebbe dare fiducia a Bernardeschi (autore dell’assist per il gol di Khedira) e farlo giocare sulla destra. Dall’altra parte si apre il solito ballottaggio tra Mandzukic e Douglas Costa, possibile che sia il brasiliano a essere impiegato subito; il croato sarebbe coinvolto in un testa a testa anche con Higuain, ma il Pipita è tornato a segnare dopo cinque partite di digiuno in Serie A e dovrebbe essere lui a partire titolare, con Mandzukic eventualmente pronto nel secondo tempo.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA JUVENTUS: IL TABELLINO

ATALANTA (3-4-1-2): 1 E. Berisha; 3 Toloi, 13 Caldara, 5 A. Masiello; 33 Hateboer, 11 Freuler, 4 Cristante, 37 Spinazzola; 72 Ilicic; 29 Petagna, 10 A. Gomez

A disposizione: 91 Gollini, 31 F. Rossi, 28 G. Mancini, 6 Palomino, 21 Castagne, 15 De Roon, 32 Haas, 88 Schimdt, 8 Castagne, 7 Orsolini, 9 Cornelius

Allenatore: Gian Piero Gasperini

Squalificati: -

Indisponibili: L. Rizzo

JUVENTUS (4-3-3): 23 Szczesny; 26 Lichtsteiner, 24 Rugani, 3 Chiellini, 12 Alex Sandro; 6 Khedira, 8 Marchisio, 14 Matuidi; 33 Bernardeschi, 9 Higuain, 11 Douglas Costa

A disposizione: 1 Buffon, 16 Pinsoglio, 2 De Sciglio, 15 Barzagli, 4 Benatia, 22 Asamoah, 30 Bentancur, 5 Pjanic, 27 Sturaro, 17 Mandzukic

Allenatore: Massimiliano Allegri

Squalificati: -

Indisponibili: Howedes, Cuadrado, Dybala

© Riproduzione Riservata.