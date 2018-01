Ternana Salernitana/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Ternana Salernitana info streaming video e tv: bel posticipo all'Arechi, eccovi probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Serie B

29 gennaio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Ternana Salernitana, Serie B (Foto LaPresse)

Ternana Salernitana sarà diretta dall’arbitro Fourneau; alle ore 20.30 di oggi, lunedì 29 gennaio, la partita allo stadio Libero Liberati sarà il posticipo che chiuderà il programma della ventitreesima giornata di Serie B 2017-2018, seconda del girone di ritorno e dopo la pausa invernale. Punti molto pesanti saranno in palio per la Ternana di Sandro Pochesci, che a quota 21 in classifica è invischiata nella dura lotta per non retrocedere: fare punti in casa è fondamentale per arrivare al traguardo della salvezza, il ritmo attuale della squadra rossoverde non sarebbe sufficiente e di conseguenza gli umbri devono cercare di cambiare passo al più presto, possibilmente già oggi.

La Salernitana di Stefano Colantuono invece ha 29 punti in classifica ed è di conseguenza un po’ più tranquilla, ma si trova in quella fascia centrale in cui tutto è ancora possibile: la zona playoff non è lontana, ma pure la salvezza non può ancora essere data per certa. Insomma, i risultati delle prossime partite ci diranno come sarà il finale di campionato della Salernitana: volitivo e speranzoso per i playoff, nella tranquillità di chi non ha particolari obiettivi o con il brivido di chi dovrà sudare per salvarsi, possibilmente senza passare dai playout.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ternana Salernitana verrà trasmessa in diretta tv esclusivamente dai canali della televisione satellitare, come d’altronde tutto il campionato di Serie B che anche quest’anno è una esclusiva di Sky: l’appuntamento per questa sera è dunque su Sky Supercalcio e Sky Calcio 1, inoltre per gli abbonati sarà possibile seguire la partita dello stadio Liberati anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI TERNANA SALERNITANA

Dando uno sguardo alle probabili formazioni di Ternana Salernitana, diciamo innanzitutto che i padroni di casa della Ternana allenati da Sandro Pochesci dovrebbero schierarsi secondo il modulo 4-3-1-2: Plizzari in porta; retroguardia a quattro composta da destra a sinistra da Ferretti, Marino, Vitiello e Zanon; Angiulli, Varone e Bombagi comporranno invece il probabile terzetto di centrocampo; Tremolada trequartista alle spalle della coppia d’attacco che ci attendiamo composta da Albadoro e Finotto. La replica della Salernitana e del suo mister Stefano Colantuono dovrebbe basarsi su un 4-3-3 con Adamonis fra i pali; in difesa da destra a sinistra il quartetto formato da Pucino, Mantovani, Bernardini e Popescu; a centrocampo Della Rocca, Signorelli e Zito; infine il tridente d’attacco con Di Roberto, Rossi e Sprocati.

QUOTE E PRONOSTICO

Pronostico che si annuncia piuttosto incerto per questa partita fra Ternana e Salernitana, almeno secondo le quote che ci vengono proposte in merito dall’agenzia di scommesse sportive Snai: il segno 1 che indica naturalmente una vittoria casalinga della Ternana pagherebbe 2,35 volte la posta in palio, mentre la quota si alza ma non di tantissimo per il pareggio e per la vittoria esterna della Salernitana, considerata l’opzione meno probabile. Per il segno X infatti si potrebbe vincere 3,05 volte la posta in palio, con il segno 2 invece si raggiunge la quota di 3,20.

