Video/ Cittadella Frosinone (1-2): highlights e gol della partita (Serie B 23^ giornata)

Video Cittadella Frosinone (risultato finale 1-2): highlights e gol della partita. Ciano e Ciofani regalano un nuovo successo ai canarini, sempre in cima alla classifica della Serie B.

Video Cittadella Frosinone (LaPresse)

Il Frosinone torna in vetta grazie al colpo esterno sul campo del Cittadella. Non è stata una gara agevole quella dei ciociari, che hanno dovuto sudare le sette camicie per portare a casa i tre punti. Sblocca la gara, dopo appena quattro giri di lancetta, Ciano: Dionisi, lanciato da Ciofani, suggerisce per il compagno che col piattone ravvicinato non sbaglia. Per il raddoppio bisogna aspettare la ripresa, quando i ciociari vanno in rete con Ciofani. Anche qui giocata facile da due passi e nulla da fare per Alfonso. Il lavoro per il collega Bardi non manca: l'estremo difensore dei ciociari dice no a Chiaretti e poi a Kouame, ma è costretto ad arrendersi all'ottantesimo, con il gol di Varnier di testa. I veneti tornano a sperare, ma il Frosinone si dimostra solido in fase difensiva, riprendendo ad attaccare con un pericoloso diagonale di Dionisi. Finisce così, i canarini festeggiano il loro quindicesimo risultato utile di fila.

IL TABELLINO

CITTADELLA (4-3-1-2): Alfonso; Salvi, Varnier, Scaglia, Benedetti; Settembrini (37' st. Arrighini), Iori, Bartolomei; Chiaretti; Kouamè, Vido (15' st. Strizzolo). A disposizione: Paleari, Lora, Pezzi, Pelagatti, Pasa, Liviero, Adorni, Camigliano Allenatore; Venturato

FROSINONE (3-4-1-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Terranova; M.Ciofani, Chibash, Maiello, Beghetto; Ciano (37' st. Konè); D.Ciofani, Dionisi (44' st. Citro). A disposizione: Zappino, Vigorito, Russo, Besea, Frara, Soddimo, Volpe, Paganini, Matarese, KrajncAllenatore: Longo

Reti:4' pt. Ciano, 15' st. Ciofani, 35' st. Varnier

Ammoniti: 35' pt. Chibsah, 45' pt. Chiaretti, 21' st. Ariaudo, 22' st. Strizzolo

Recuperi: 1' nel primo tempo, 4' nel secondo tempo

